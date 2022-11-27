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  4. Görenleri gülümseten görüntü! Yazma taktığı kediyi türküler eşliğinde besledi

Görenleri gülümseten görüntü! Yazma taktığı kediyi türküler eşliğinde besledi

27.11.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’de yaşayan bir kişi, sahiplenerek evine alıp yazma taktığı kediyi türküler eşliğinde besledi. Tebessüm ettiren o anlar sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Vişneli köyünde yaşayan Erhan Kucum, sokak hayvanlarına şiddetin önlenmesi ve farkındalık oluşması amacıyla, bir sokak kedisini sahiplenerek evine aldı. Yavru kediye yazma takan Kucum, ardından türküler eşliğinde besledi. Kedisiyle olan videosunu sosyal medyada paylaşan Kucum’un görüntüsü tebessüm oluşturdu.

"O GÖRÜNTÜLERDEN SONRA PAYLAŞMAK İSTEDİM"

Kucum, "Konya’da hayvanlara yapılan o insan dışı görüntülerden sonra bu videoyu paylaşmak istedim. Toplum olarak çok büyük hassasiyetler yaşadık. İnşallah bir daha böyle bir acı bir daha yaşanmaz. Rabbimizin de dediği gibi hayvanlar benim sessiz kullarımdır. Buna istinaden bu videoyu paylaşmak istedim” dedi. (İHA)

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Tunceli kedi

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