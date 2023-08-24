HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Görenleri şaşırttı: Cami tuvaletinde abonelik sistemi! Haftalık ve aylık ücretler...

Görenleri şaşırttı: Cami tuvaletinde abonelik sistemi! Haftalık ve aylık ücretler...

24.08.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize’de bulunan camiinin umumi tuvaletinde görev yapan Abdullah Çevrim’in yaptığı abonelik sistemi görenleri şaşırttı. Camiye ait umumi tuvalete abone olanlar haftalık 30 TL, aylık 150 TL ödüyorlar.

Görenleri şaşırttı: Cami tuvaletinde abonelik sistemi! Haftalık ve aylık ücretler...

Yeniköy Mahallesine bulunan Taşçıoğlu Camii’nde yaklaşık 38 yıldır umumi tuvaletin görevlisi olarak çalışan 5 kardeşten biri olan Samsunlu Abdullah Çevrim, cama yazdığı yazı ile görenleri hem şaşırttı hem güldürdü. Çevrim, kendisi ve çevrede bulunan esnafın kolaylık sağlaması için bir çözüm buldu.

4e2d1f9a-0189-41b9-b8c5-9e8112a145e8

HAFTALIK 30 TL, AYLIK 150 TL

Bulduğu çözüm ile birlikte her gün umumi tuvaleti kullanan esnaf için abonelik sistemi başlattı. Camiye ait umumi tuvalete abone olanlar haftalık 30, aylık 150 TL ödüyorlar.

5bb91e45-8afc-4215-92fa-f8b0298f6196

"ESNAFA DA KOLAYLIK OLUYOR BANA DA KOLAYLIK OLUYOR"

Esnafa kolaylık sağlamak için böyle bir yönteme başvurduğunu belirten Abdullah Çevrim, “Yaklaşık 38 yıldır 5 kardeş dönüşümlü olarak burayı bekliyoruz. Burada çevre esnaflar genelde haftalık ödüyorlar. Bazı kısım ise aylık ödüyor. Fiyat düzenlemesi olduğu için ben de oraya yazı olarak koymayı tercih ettim. Gelen bakıyor. Fiyatını ona göre ödüyor. Esnafa da kolaylık oluyor bana da kolaylık oluyor. Olay bundan ibaret. Biz sonuçta burada temizlikçilik yapıyoruz. Söylemektense yazmak daha iyi. Sözde aktarmaktansa yazıyı adam okuyor. Onun da kalbi kırılmamış oluyor. Ben de yorulmamış oluyorum. Bu kolaylık oldu. Kafam çok rahat” ifadelerini kullandı.

402d4917-bc33-48a5-9bc7-e3ddbaf1faf7

"HEM ORANIN İDARESİ AÇISINDAN HEM DE BİZİM AÇIMIZDAN KOLAY OLUYOR"

30 yıldır caminin yanında bulunan kuaförde esnaflık yapan Selahattin Köse, “Bu tuvalet ücreti var olan bir şeydi. Bu iş de bizim esnaflar için iyi oldu. Daha önceden de vardı. Biz esnaf olarak bazen haftalık veriyoruz. Bazen aylık veriyoruz. İki de bir gidip ihtiyacımızı gidiyoruz. Bununla beraber orada duran arkadaşımız için kolaylık oluyor. Bazen unutuyoruz. O tür sıkıntıları da ortadan kaldırmak için haftalık ve aylık olarak konuşuyoruz. Bu da rahat oluyor. Hem oranın idaresi açısından hem de bizim açımızdan kolay oluyor” şeklinde konuştu. (İHA)

1629d416-fda3-4c7a-82a7-d0bb7736b9d3

be03f500-2c51-4ad1-85c4-f2dd4dc84ebf

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzman çavuş dehşeti! Sokak ortasında kurşun yağdırdıUzman çavuş dehşeti! Sokak ortasında kurşun yağdırdı
Öpüşen çifti görünce tepki gösterdi! 'Sana ne' cevabını alınca daha öfkelendiÖpüşen çifti görünce tepki gösterdi! 'Sana ne' cevabını alınca daha öfkelendi
Farenin ısırdığı kadın hastanelik oldu! Korku dolu anlar kameradaFarenin ısırdığı kadın hastanelik oldu! Korku dolu anlar kamerada
Anahtar Kelimeler:
Rize cami tuvalet abone

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kaybolan yüzüğü bulmak için suya atladı! Öyle bir şey keşfetti ki...

Kaybolan yüzüğü bulmak için suya atladı! Öyle bir şey keşfetti ki...

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Tepki çeken akım! “İnsan çocuğuna yapar mı?”

Tepki çeken akım! “İnsan çocuğuna yapar mı?”

Kasığına yaptırdığı dövmeyi gösterdi! Görüntüler viral oldu

Kasığına yaptırdığı dövmeyi gösterdi! Görüntüler viral oldu

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.