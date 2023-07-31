HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Görenleri şaşkına çevirdi! "Bize bir komşumuz verdi... Kızartsak olmuyor, kurutsak olmuyor, ne olduğunu da bilmiyoruz"

Görenleri şaşkına çevirdi! "Bize bir komşumuz verdi... Kızartsak olmuyor, kurutsak olmuyor, ne olduğunu da bilmiyoruz"

31.07.2023 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’nın Taşova ilçesinde yetişen kabak görenleri şaşkına çevirdi. 70 santim uzunluğundaki kabak ilgi görürken, 3 çocuk annesi Burcu Orman, görenleri şaşkına çeviren kabak ile ilgili, "Bize bir komşumuz verdi. Onlar da bilmiyormuş böyle olduğunu. Kabak 70 santimetre oldu. Çok şaşırdık. Kabak kızartsak olmuyor, kurutsak olmuyor, ne olduğunu da bilmiyoruz. Geçen gün arkadaşlara yemek yaptım, ne kabak olduğuna inandılar ne de salatalık olduğuna inandılar” diye konuştu.

Görenleri şaşkına çevirdi! "Bize bir komşumuz verdi... Kızartsak olmuyor, kurutsak olmuyor, ne olduğunu da bilmiyoruz"

Taşova'nın Gemibükü köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Burcu Orman, komşularından istediği bir kabak tohumu sonrasında şaşkına döndü. Ektikleri tohumdan yetişen kabak, normal kabaklardan kat kat daha uzun oldu. 70 santimi bulan kabak, görenlerin ilgisini çekti.

AW946914_01

"BİZE BİR KOMŞUMUZ VERDİ... ONLAR DA BİLMİYORMUŞ BÖYLE OLDUĞUNU"

Burcu Orman, “Bizim buralarda böyle cins bir kabak yoktu. Köyler birbirlerinden tohum alışverişinde bulunurlar. Bize bir komşumuz verdi. Onlar da bilmiyormuş böyle olduğunu. Kabak 70 santimetre oldu. Çok şaşırdık. Kabak kızartsak olmuyor, kurutsak olmuyor, ne olduğunu da bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

AW946914_02

Doğada gezintiye çıkan köylüler buldu! Şaşkınlıklarını gizleyemediler Doğada gezintiye çıkan köylüler buldu! Şaşkınlıklarını gizleyemediler

"NE KABAK OLDUĞUNA İNANDILAR NE DE SALATALIK OLDUĞUNA"

Orman, "Geçen gün arkadaşlara yemek yaptım, ne kabak olduğuna inandılar ne de salatalık olduğuna inandılar” dedi.

AW946914_03

Orman, bu kabaktan çok güzel cacık olduğunu sözlerine ekledi.

AW946914_04

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Fidan'dan Ermenistan ile normalleşme mesajı!Bakan Fidan'dan Ermenistan ile normalleşme mesajı!
Kağıthane'de ormanlık alanda yangın! Ekipler sevk edildiKağıthane'de ormanlık alanda yangın! Ekipler sevk edildi
Bu altın yatırım için değil, içmek için! Gramı bin 400 liraBu altın yatırım için değil, içmek için! Gramı bin 400 lira
Anahtar Kelimeler:
kabak Amasya

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Başı kesilerek öldürülmüştü! Mezarı açıp kesik başı çaldılar

Başı kesilerek öldürülmüştü! Mezarı açıp kesik başı çaldılar

Lego, Adidas, Camper, Reebok... %40'a varan indirimleri keşfedin

Lego, Adidas, Camper, Reebok... %40'a varan indirimleri keşfedin

Cani anne 6 yaşındaki oğlunu kıyafet dolabına kilitledi

Cani anne 6 yaşındaki oğlunu kıyafet dolabına kilitledi

Köpeği böyle çaldı! Bir eliyle ağzını kapatıp kucaklayarak koşarak kaçtı

Köpeği böyle çaldı! Bir eliyle ağzını kapatıp kucaklayarak koşarak kaçtı

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.