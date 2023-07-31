Görenleri şaşkına çevirdi! "Bize bir komşumuz verdi... Kızartsak olmuyor, kurutsak olmuyor, ne olduğunu da bilmiyoruz"

Taşova'nın Gemibükü köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Burcu Orman, komşularından istediği bir kabak tohumu sonrasında şaşkına döndü. Ektikleri tohumdan yetişen kabak, normal kabaklardan kat kat daha uzun oldu. 70 santimi bulan kabak, görenlerin ilgisini çekti.

"BİZE BİR KOMŞUMUZ VERDİ... ONLAR DA BİLMİYORMUŞ BÖYLE OLDUĞUNU"

Burcu Orman, “Bizim buralarda böyle cins bir kabak yoktu. Köyler birbirlerinden tohum alışverişinde bulunurlar. Bize bir komşumuz verdi. Onlar da bilmiyormuş böyle olduğunu. Kabak 70 santimetre oldu. Çok şaşırdık. Kabak kızartsak olmuyor, kurutsak olmuyor, ne olduğunu da bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

"NE KABAK OLDUĞUNA İNANDILAR NE DE SALATALIK OLDUĞUNA"

Orman, "Geçen gün arkadaşlara yemek yaptım, ne kabak olduğuna inandılar ne de salatalık olduğuna inandılar” dedi.

Orman, bu kabaktan çok güzel cacık olduğunu sözlerine ekledi.

(İHA)

