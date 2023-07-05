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Görev süresi uzatılmıştı! Türkiye'den 'Jens Stoltenberg' açıklaması: Kararı memnuniyetle karşılıyoruz

05.07.2023 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 30 Eylül'de biten görev süresinin uzatılmasına ilişkin Türkiye'den açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kararın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Görev süresi uzatılmıştı! Türkiye'den 'Jens Stoltenberg' açıklaması: Kararı memnuniyetle karşılıyoruz

Jens Stoltenberg 1 Ekim 2024 tarihine kadar NATO Genel Sekreteri olarak görev yapmaya devam edecek. Türkiye kararla ilgili açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"NATO Konseyi’nin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in görev süresini 1 Ekim 2024 tarihine kadar uzatmasına dair kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Görevi süresince ülkemizle yakın işbirliği ve dayanışma sergileyen Genel Sekreter Stoltenberg’i tebrik ediyoruz. Göreve geldiği 2014 yılından bu yana terörizm de dahil olmak üzere artan tehdit ve sınamalar karşısında İttifakın birlik ve dayanışmasının korunması yolunda gayret gösteren Genel Sekreter Stoltenberg’in gerekli liderliği sergilemeye devam edeceğine inanıyoruz."

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Jens Stoltenberg

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