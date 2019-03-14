Göreve gitti hayatının şokunu yaşadı! En acı an

Alınan bilgiye göre, Uşak Lisesi 11. sınıf öğrencisi Enes Kıtır'ın (18) kullandığı 64 EK 033 plakalı motosiklet ile aynı okuldan 11. sınıf öğrencisi U.D. (17) idaresindeki 64 AAB 371 plakalı motosiklet, Uşak-İzmir kara yolu Desan Sitesi mevkisindeki yan yolda karşı yönden gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi 11. sınıf öğrencisi N.B.T'nin (17) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Kıtır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yakındaki hastanelerde tedavi altına alınan sürücülerden N.B.T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

OĞLUNUN ÖLDÜĞÜNÜ KAZA YERİNDE ÖĞRENDİ

Uşak Trafik Denetleme Şube Müdürü'nün makam şoförü olarak görev yapan polis memuru Fatih Kıtır, görevli gittiği kaza yerinde oğlunun ölüm haberini aldı.

Gözyaşlarına boğulan trafik polisini, mesai arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

Kıtır'ın, motosikletini okula gidip gelmek için bir ay önce satın aldığı öğrenildi. (AA)

