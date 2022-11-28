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Görevi devralmaya gidecekti! CHP İl Başkanına 'Kalaşnikof' şoku: Arabaya biner binmez gördü

28.11.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayyum olarak CHP Şanlıurfa İl Başkanlığına atanan Ahmet Budak, görevi devralmaya gitmeden hemen öncesinde hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. Törene gitmek için minibüse binen Budak, aracın sileceğine Kalaşnikof mermisi bırakıldığını gördü. Budak'ın ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Görevi devralmaya gidecekti! CHP İl Başkanına 'Kalaşnikof' şoku: Arabaya biner binmez gördü

Yeni atandığı İl Başkanlığı görevine gitmek üzere sabah evinin önünden minibüse binen Ahmet Budak, aracın ön camındaki Kalaşnikof mermisini gördü. Bunu üzerine ihbarda bulundu. Polis şüpheli ya da şüpheli yakalamak için çalışma başlattı. Budak, mermiyi görme sürecini anlatırken " Olayla ilgili çalışmalar yapılıyor" dedi.

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DAHA ÖNCE DE KAYYUM ATANMIŞTI

CHP Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Çidir 7 ay önce görevden alındı, yerine kayyum olarak Ferhat Karadağ atandı. 7 aydır görev yapan Karadağ'ın 45 gün içerisinde kongre yapmak yerine 5 ilçe yönetimini görevden alması sonrası, mahkeme kararı ile CHP İl Başkanlığı'na bu kez Ahmet Budak kayyum olarak atandı.

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DEVİR TESLİM TÖRENİNDEN ÖNCE...

Bugün yapılacak devir teslim töreni öncesi Ahmet Budak, evinin önündeki minibüsün sileceğine Kalaşnikof mermisi bırakıldığını gördü.

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Budak'ın ihbarı sonrası inceleme yapan polis, şüpheli ya da şüpheli yakalamak için çalışma başlattı.

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"BİNER BİNMEZ ÖN CAMDA GÖRDÜM"

Konuya ilişkin Ahmet Budak da "Devir teslim törenine gitmek için sabah evimin önüne çıktım, arabama bindim. Biner binmez, arabanın ön camındaki Kalaşnikof mermisini gördüm. Hemen emniyet güçlerini aradım. Olayla ilgili çalışmalar yapılıyor" dedi.

(DHA)

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Şanlıurfa CHP mermi ahmet budak kalaşnikof

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