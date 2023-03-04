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Görevine geri dönüp açıklama yaptı: "İYİ Parti sürpriz yapmadı! Masadan kalkmadık, belki kaldırıldık diyebiliriz"

04.03.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dünkü açıklamalarının ardından siyaset gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyasilerden peş peşe açıklamalar gelirken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, kameraların karşısına geçip dikkat çeken ifadeler kullandı. Bir süre önce görevinden istifa eden Paçacı, görevine döndüğünü duyurdu ve partisinin 6'lı masadan ayrılmasına dair "Biz masadan kalkmadık, belki kaldırıldık diyebiliriz" dedi. Paçacı "İYİ Parti sürpriz yapmadı" şeklinde konuştu.

Meral Akşener'in açıklamaları siyaset gündemini karıştırdı. Akşener'in altılı masa ve cumhurbaşkanı adayı çıkışının ardından siyasilerden de art arda açıklamalar gelirken birbirinden önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Akşener'in açıklamalarına ve İYİ Parti'nin altılı masadan ayrılmasına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

GÖREVİNE DÖNDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Paçacı, parti genel merkezi ek binasında partili belediye başkanlarıyla düzenlenen toplantı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir süre önce Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Paçacı, görevine döndüğünü belirtti.

Yaşanan gelişmeler konusunda henüz bir değerlendirme yapmadıklarını belirten Paçacı, "Sayın Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladı. Altılı masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda farklı düşünenler olabilir. Bu farklı düşüncenin altılı masanın dağılması şeklinde yorumlanmaması gerekirdi. Ama maalesef öyle yorumlanıyor. Altılı masa sistem değişikliği amacıyla kurulmuş bir masadır. Yani herhangi bir partinin genel başkanını seçmek için kurulmuş bir masa değildir. Biz öyle gördük, öyle algıladık. Dolayısıyla bizim itirazımız şahısların kendisine değil seçimin kazanılmasına yöneliktir." ifadelerini kullandı.

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"BİZ MASADAN KALKMADIK, BELKİ KALDIRILDIK DİYEBİLİRİZ"

Seçimin çok kritik ve hayati olduğunu dile getiren Paçacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kaybedilen bir seçimin telafisi yok. İYİ Parti olarak hassasiyetimiz bu noktada. Bunun için en fazla oyu olan, kazanma ihtimali yüksek olan aday dedik. Sayın Genel Başkan'ın ifadeleri aslında kurumsal bir yapının yansımasıdır ve kişisel değildir. İYİ Parti'nin temel görüşüdür. Bilinen bir husustu. Yani bir sürpriz yok burada. İYİ Parti iki yıldan bu yana kazanacak aday diyor. Kazanacak adaydaki anlam, kazanma ihtimali en fazla olan ismin aday gösterilmesidir. Onun için de 'Bu seçimi mutlaka kazanmamız gerekli' anlayışından kaynaklanıyor. Yoksa kişilerle hiçbir ilgisi yoktur bu meselenin."

Altılı masanın dağılıp dağılmadığı sorusuna Paçacı, "Masa eğer Kemal Bey'in adaylığı konusunda dağılma veya dağılmama noktasında ise bu anlayış yanlıştır. Biz masadan kalkmadık, belki kaldırıldık diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

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"İYİ PARTİ SÜRPRİZ YAPMADI"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir feragat örneği göstererek cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını dile getirdiğini anımsatan Paçacı, şunları kaydetti:

"İYİ Partinin görüşü belliydi. İYİ Parti sürpriz yapmadı. İYİ Parti uzun süredir kazanma ihtimali yüksek olan aday üzerinde ısrarcı oldu. Genel Başkan çok büyük bir feragat örneği göstererek 'Türkiye'nin önünü açacağım ve ben aday olmayacağım' dedi. Bütün bunlar bu seçimin kazanılmasına yönelik hassasiyetimizden kaynaklanmaktadır. Yoksa herkes cumhurbaşkanı olmak ister. Genel Başkan'ımızı da kazanma ihtimali yüksek bir aday olarak görüyorum. Buna rağmen feragat etti." (AA)

Açıklamalarından sonra ilk kez kamera karşısında Açıklamalarından sonra ilk kez kamera karşısında

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Meral Akşener İYİ Parti cihan paçacı

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