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  4. Görevlilerin şüphesi ortaya çıkardı! Omzunda kameralı özel düzenekle yakalandı

Görevlilerin şüphesi ortaya çıkardı! Omzunda kameralı özel düzenekle yakalandı

16.12.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de bir kişi, girdiği ehliyet sınavında kopya çekmek amacıyla hazırladığı özel düzenekle yakalandı. Düzeneği 8 bin lira karşılığında hazırlattığını söyleyen O.S. ile irtibatlı oldukları saptanan F.Ş., Ş.T. ve İ.K. gözaltına alındı.

Görevlilerin şüphesi ortaya çıkardı! Omzunda kameralı özel düzenekle yakalandı

Osmaniye'de dün gerçekleştirilen ehliyet sınavına giren O.S.'nin hareketlerinden şüphelenen görevliler, polis ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine sınav merkezine gelen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, O.S.'nin üzerinde arama yaptı. O.S.'nin sağ omzuna yerleştirdiği kamera, cep telefonu, modem ve kulaklık ile internet üzerinden ses ve görüntü aktarımı yapılan düzenek bulundu.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

O.S. ile irtibatlı oldukları saptanan F.Ş., Ş.T. ve İ.K. gözaltına alındı. O.S.'nin, ifadesinde, kopya düzeneğini 8 bin lira karşılığında hazırlattığını söylediği öğrenildi. Düzenek ve bulunan 8 bin liraya el koyulurken, şüphelilerin adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Ehliyet sınavında akılalmaz kopya düzeneği! Daha önce 5'er kez girmişlerEhliyet sınavında akılalmaz kopya düzeneği! Daha önce 5'er kez girmişler

Kaynak: İHA

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Osmaniye
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