Gorgosaurus: Dinozor iskeleti açık artırmada 6 milyon dolara satıldı

Nadir bulunan bir Gorgosaurus türü dinozor iskeleti ABD’de bir açık artırma sonucu, adı açıklanmayan bir alıcıya 6 milyon dolara satıldı.

T-rex’in kuzeni olan Gorgosaurus türüne ait bu iskelet fosili 2018’de bulunmuştu.

New York’ta Sotheby’s tarafından düzenlenen bu müzayede, şirketin satışına aracılık ettiği ikinci dinozor iskeleti oldu.

İlk olarak Chicago’daki Field Müzesi’nde bulunan Sue adındaki T-rex fosili 8,36 milyon dolara satılmıştı.

Bugüne kadar 20 civarında Gorgosaurus fosili bulunduğu tahmin ediliyor.

Satılan fosil, özel ellerde blunan tek Gorgosaurus.

77 milyon yıl önce yaşayan bu iri dinozor, kuzeni T-rex’ten biraz daha küçük fakat daha hızlıydı ve daha güçlü bir çeneye sahipti.

Gorgosaurus’un da iki parmaklı bir eli bulunuyordu.

ABD’nin Montana eyaletinde özel bir arazide keşfedilen bu fosil, 3 metre boyunda, 6,6 metre uzunluğunda ve 79 parçadan oluşuyor.

