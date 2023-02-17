Görmeden ihtiyacınız olduğunu anlayamayacağınız en iyi lazer metreler

Birçok kullanıcı bu ismi ilk duyduğunda "Lazer metre nedir?" diye merak ediyor. Lazer metre, bir yüzeye gönderdiği lazer ışığının yansıması esnasında geçen süreden mesafeyi ölçen cihazlara verilen isim. Lazer metre ses ile ölçen cihazlara nazaran çok daha hızlı ve kesin sonuç veriyor. Bu sebeple oldukça yaygınlaşan bu ürünler, sık sık ölçüm yapan kişilerin işini hızlı ve güvenli bir şekilde yapmasını sağlıyor. Eğer sizin de lazer metreye ihtiyacınız varsa en iyi modelleri listemizde bulabilirsiniz.

1. En iyilerden biri: Bosch Professional Lazerli Uzaklık Ölçer Glm 30

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Yıllarca size eşlik edecek, kaliteli bir lazer metre arıyorsanız Bosch Professional Lazerli Uzaklık Ölçer Glm 30'u incelemeden geçmeyin, deriz. Sadece 30 metreye kadar ölçüm yapabilen cihaz otomatik toplama fonksiyonu sayesinde pil tasarrufu yapabiliyor. Tek tuşla kolay bir şekilde kullanılabiliyor ve etkili bir ölçme yöntemi sunuyor. Cihaz, 0,15 metreden itibaren ölçüm yapabiliyor ve 0,02 milimetre hassasiyetle çalışıyor. Otomatik toplama fonksiyonu ise kullanım kolaylığı sunuyor. IP54 su geçirmezlik sertifikası sayesinde cihazı her türlü olumsuz hava koşulunda rahat bir şekilde kullanabilirsiniz.

2. Tek tuşla ölçme imkânı: Stanley Stht1/77032 Lazer Metre

Stanley Stht1/77032 Lazer Metre, üstün performansıyla öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. 20 metreye kadar sorunsuz ölçüm yapabilen cihaz, aynı zamanda en düşük 0,21 metrelik mesafeyi de ölçebiliyor. Üç milimetre ölçüm hassasiyeti sayesinde sorunsuz ve sağlıklı bir ölçüm yapmanıza imkân tanıyor. Lazer metre tavsiyesi arayanlar için ideal bir seçenek olan model, düşük mesafeli çalışanlar için uygun. Geniş dijital ekranı, verileri rahat bir şekilde okumayı sağlıyor. IP40 su geçirmezlik sertifikası ise yağmur gibi olumsuz hava koşullarında bile çalışmayı kolaylaştırıyor.

3. Evde tadilat yapmak artık çok kolay: Leica Disto One Lazer Metre

Ev içinde tadilat yapmayı seviyorsanız ölçüm yapmanızı kolaylaştırması adına Leica Disto One Lazer Metre'yi kullanabilirsiniz. 20 metreye kadar neredeyse hatasız bir şekilde ölçüm yapabilen ürün, üç satırlık bir ekrana sahip. IP54 su ve toz geçirmezlik sertifikası sayesinde her türlü ortam koşulunda rahat bir şekilde kullanabiliyor. İki adet pil ile çalışıyor ve 20 saat boyunca kesintisiz ölçüm yapabiliyor. Cihaz, 2 milimetre hata payı ile ölçüm yapabildiği için ev içinde tadilat yapmak isteyenler kadar mimar ve mühendisler tarafından da tercih ediliyor.

4. Hızlı ve pratik bir ölçüm cihazı arayanlara: UNI-T LM20M Lazer Metre Mesafe Ölçer

20 metreye kadar olan mesafeleri ölçmeye yardım eden bir cihaz arıyorsanız UNI-T LM20M Lazer Metre Mesafe Ölçer, tam size göre! Klasik metrelerden çok daha pratik olan bu ürün, tek bir tuşla saniyeler içinde ölçüm yapmaya imkân tanıyor. Birçok kullanıcı "Lazer metre nasıl kullanılır?" diye merak ediyor. Eğer siz de bu sorunun cevabını merak ediyorsanız hemen anlatalım. Bu cihazları kullanmak için tek yapmanız gereken, ölçüm yapacağınız duvara doğru lazeri tutmak ve düğmeye basmak. Cihazın 1,2 inç genişliğindeki LCD ekranı üzerinden sonucu saniyeler içerisinde görebilirsiniz. Üstelik cihaz, 2 milimetreye kadar ölçüm doğruluğu vadediyor.

5. Bluetooth bağlantısıyla tüm verileri akıllı cihazınıza aktarın: Bosch Professional Lazerli Uzaklık Ölçer Glm 50 C

Profesyonel ölçüm yapıyorsanız Bosch Professional Lazerli Uzaklık Ölçer Glm 50 C, her türlü ihtiyacınızı karşılar. Cihaz, dijital su terazisi ve açı ölçümü gibi fonksiyonları sayesinde pek çok amaç için kullanılır. Hem kolay hem hızlı bir şekilde ölçüm yapan cihaz en doğru sonucu almanızı sağlar. Ürünün ekranı kullanım yönüne otomatik olarak döner ve tüm bilgileri size gösterir. Üstelik en, boy ve yükseklik ölçümleri sonrası otomatik olarak hacim veya yüzey alanını da hesaplar. Bluetooth bağlantısı da bulunan cihaz, verileri akıllı cihazlara anında aktarır.

6. Profesyonel lazer metre arayanlara: KOBB KBL100 100 m Profesyonel Li-ion Şarjlı Lazer Metre

En iyi lazer metre markası denildiğinde önerilecek bir ürün arıyorsanız KOBB'un bu ürününe göz atmanızda fayda var. Saatler boyunca ölçüm yapmanız gerekiyor ve uzun mesafelerle çalışıyorsanız KOBB KBL100 100 m Profesyonel Li-ion Şarjlı Lazer Metre ile işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. 100 metreye kadar hatasız ölçüm yapabilen ürün, güçlü li-on bataryası sayesinde işinizi hiçbir zaman yarıda bırakmaz. Pil değiştirmeden yaklaşık 8000 defa ölçüm yapabilir. Pisagor ölçüm metodunu kullanan ürün, bu sayede uzaktan duvar yüksekliğini veya ölçüm noktasının yer ile mesafesini hesaplamanıza imkân tanır.

7. Hızlı, kesin ve kolay ölçüm yapmak isteyenlere: Bosch Glm 40 Çizgi Lazer

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Uzunluk ölçümü, yüzey ve hacim belirleme gibi işlemleri tek tuşla yapabilen Bosch Glm 40 Çizgi Lazer; iş gereği sürekli ölçüm yapanların en büyük yardımcısı olmaya aday. Rahat okunması için iyi aydınlatılmış üç satırlık bir ekrana sahip olan ürün, işinizi hızlandırdığı gibi hata yapmanızı da engeller. Eğer "Lazer metre nasıl çalışır?" diye merak ediyorsanız kısaca anlatalım. Lazer metre bir yüzeye gönderdiği lazer ışının yansıyarak kendisine tekrar gelmesi esnasında geçen süreden mesafeyi ölçebiliyor. Işık hızı ile çalıştığı için çok hızlı ve kesin sonuçlar veriyor.

8. Uzak mesafeleri ölçmek için en ideal ürün: Proter PR 70 USB 70Metre Mesafeli Lazer Metre

Beş satırlık geniş ekranı ile ön plana çıkan Proter PR 70 USB 70Metre Mesafeli Lazer Metre, uzak mesafeleri ölçmek için en ideal ürünlerden biri. Model, 70 metreye kadar sorunsuz ölçüm yapabiliyor. Yeni bir lazer metre almak isteyen kişiler genellikle "En iyi lazer metre hangisidir?" diye merak ediyor. Lazer metre alırken bütçeye ve ihtiyaçlara göz atmak gerekiyor. Ürünü sadece ev içinde kullanacaksanız kısa mesafeleri ölçen uygun fiyatlı modelleri tercih edebilirsiniz. Fakat profesyonel anlamda kullanabileceğiniz bir cihaz istiyorsanız daha detaylı özellikleri olan ve uzun mesafeleri ölçen ürünlere göz atabilirsiniz.

9. Renkli ve kaliteli ekranı sayesinde kolay kullanım: Bosch Plr 25 / New

Bosch Plr 25 / New, renkli ve kaliteli bir ekrana sahip, kullanımı da oldukça kolay. Farklı özellikleriyle dikkat çeken ürün, lazer metrenin ön veya arka yüzünden ölçüm alabiliyor. Aynı zamanda içinde yer alan fonksiyonel ölçüm programlarıyla hacim veya yüzey alanını da hesaplayabiliyor. 25 metreye kadar hatasız ölçüm yaptığı için kısa mesafelerde kullanım imkânı sağlıyor. Üstelik en son ölçülen 10 farklı uzunluğu otomatik olarak hafızasına kaydediyor. Bu sayede sürekli olarak not almak yerine üst üste ölçüm yaparak işlerinizi daha kısa sürede bitirmenize yardım oluyor.

10. Ölçüm yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı: WellHise W-80 80 Metre Lazer Metre

En iyi lazer metre seçenekleri arasında yer alan WellHise W-80 80 Metre Lazer Metre, işinizi çok kolaylaştıracak ürünlerden bir tanesi. Cihaz, 0,33 metreden başlayarak 80 metreye kadar olan bütün aralıkları ölçebiliyor ve bunu en geç üç saniye içinde gerçekleştiriyor. İki adet AAA pil ile çalışıyor. Bu sayede cihazı şarj etme derdi olmuyor. Ürünün pili bittiğinde yapmanız gereken tek şey yeni bir pil takarak kullanmaya devam etmek. Hem pratik hem hızlı bir şekilde ölçüm yapabilen bu ürünün ölçüm hata payı ise sadece +/- 2 milimetre.



