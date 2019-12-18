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Görülme oranı yüzde 75'lere varıyor! Peki cinsel ilişkide ağrı neden kaynaklanıyor?

Yrd. Doç. Dr. Burcu Çetinkaya Yrd. Doç. Dr. Burcu Çetinkaya
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kadınlarda çok sık görülen sorunlardan birisi de cinsel ilişki esnasında ortaya çıkan ağrılardır. Kadınlarda görülme oranı %75’lere varan ağrı durumu dönemsel olabileceği gibi kalıcı bir sorun da olabilir.

Görülme oranı yüzde 75'lere varıyor! Peki cinsel ilişkide ağrı neden kaynaklanıyor?

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Cinsel Terapi Danışmanı Op. Dr. Burcu Çetinkaya, "Cinsel ilişkide ağrı neden olur?" sorusuna tüm ayrıntılarıyla açıklık getirdi.

Cinsel ilişki esnasında ağrı hissetme çeşitli fiziksel hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkabilir. Eğer yaşanan durumun altında herhangi bir fiziksel sorun yoksa psikolojik nedenlerin araştırılması gerekir.

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CİNSEL İLİŞKİDE AĞRIYA NEDEN OLAN PSİKOLOJİK SORUNLAR

Cinsel ilişkide ağrıya neden olan en yaygın sorun vajinismustur. Vajinismus kas spazmımın penetrasyona engel olması şeklinde tanımlansa da aslında altında psikolojik nedenler yatan bir sorun olabilir.

Vajinismus fiziksel nedenlerden ötürü ortaya çıkabileceği gibi cinsel istismar, taciz ve tecavüz gibi uzun dönemde psikolojik etkileri devam eden durumlara bağlı olarak da meydana gelebilir.

Vajinismus özellikle kızlık zarının ve bekaretin önemsendiği toplumlarda kadının kendini koruma iç güdüsü olarak da ortaya çıkabilir. Evlenene kadar koruması gerektiği belirtilen bir durumu evlilik ile birlikte korumayı bırakma fikri her kadın için kolay alışılabilir bir durum değildir.

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Aşırı muhafazakâr aile, çocukluk döneminde görülen şiddet, çiftler arasında yaşanan sorunlar, erkeğin kadına karşı davranışlarının negatif etkilere neden olması cinsel ilişki esnasında ağrıya neden olabilecek psikolojik sorunları ortaya çıkabilir.

CİNSEL İLİŞKİDE AĞRIYA NEDEN OLAN FİZİKSEL SORUNLAR

Mesane sarkması ve endometriozis (çikolata kisti) cinsel ilişki esnasında ağrıya neden olabilen hastalıklardan bazılarıdır. Normal doğum esnasında yapılan epizotomi uygulaması da cinsel ilişki esnasında ağrıya neden olabilir.

Vajinal kuruluk, vajinanın dar olması ya da vajina daraltma operasyonu geçirilmesi; menopoz döneminde östrojen hormonunun azalmasına bağlı olarak vajinada meydana gelen kuruluk; vulva ve vajinada meydana gelen enfeksiyonlar da cinsel ilişki esnasında ağrının ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

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CİNSEL İLİŞKİDE AĞRI TEDAVİSİ

Cinsel ilişki esnasında ortaya çıkan ağrının tedavi edilebilmesi için öncelikle nedeninin bulunması gerekir. Fiziksel sorunlar elendikten sonra psikoterapi ile ağrıya neden olan psikolojik sorunların derinine inilir ve tedaviye başlanır. Bu dönemde süreci ilaç tedavisi ile desteklemek veya çift terapisi ile kalıcı bir değişim elde etmek mümkündür.

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Cinsel Terapi Danışmanı
Op. Dr. Burcu Çetinkaya

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Cinsel ilişkide ağrı cinsel ilişki

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