Görülme oranı yüzde 75'lere varıyor! Peki cinsel ilişkide ağrı neden kaynaklanıyor?

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Cinsel Terapi Danışmanı Op. Dr. Burcu Çetinkaya, "Cinsel ilişkide ağrı neden olur?" sorusuna tüm ayrıntılarıyla açıklık getirdi.

Cinsel ilişki esnasında ağrı hissetme çeşitli fiziksel hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkabilir. Eğer yaşanan durumun altında herhangi bir fiziksel sorun yoksa psikolojik nedenlerin araştırılması gerekir.

CİNSEL İLİŞKİDE AĞRIYA NEDEN OLAN PSİKOLOJİK SORUNLAR

Cinsel ilişkide ağrıya neden olan en yaygın sorun vajinismustur. Vajinismus kas spazmımın penetrasyona engel olması şeklinde tanımlansa da aslında altında psikolojik nedenler yatan bir sorun olabilir.

Vajinismus fiziksel nedenlerden ötürü ortaya çıkabileceği gibi cinsel istismar, taciz ve tecavüz gibi uzun dönemde psikolojik etkileri devam eden durumlara bağlı olarak da meydana gelebilir.

Vajinismus özellikle kızlık zarının ve bekaretin önemsendiği toplumlarda kadının kendini koruma iç güdüsü olarak da ortaya çıkabilir. Evlenene kadar koruması gerektiği belirtilen bir durumu evlilik ile birlikte korumayı bırakma fikri her kadın için kolay alışılabilir bir durum değildir.