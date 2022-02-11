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  4. Görünce arabasını durdurdu... Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

Görünce arabasını durdurdu... Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

11.02.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs testlerinin negatif çıkması sonrası cuma namazını kılmak için Büyük Çamlıca Camii'ne gitti. Namaz dönüşü vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti.

Görünce arabasını durdurdu... Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 günlük karantina sonrası cuma namazını kılmak için Büyük Çamlıca Camii'ne gitti. Namazı kıldıktan sonra Vahdettin Köşkü'ne gittiği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaş sevgi gösterisinde bulundu. Aracını durduran Erdoğan, kendisini selamlayan vatandaşla sohbet etti.

Üsküdar’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vatandaşlardan sevgi gösterisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptırdığı Covid-19 testinin negatif çıkmasının ardından 5 günlük karantina sonrası cuma namazını cemaatle kıldı. Büyük Çamlıca Camii'nde cuma namazı kılan Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne gittiği sırada çevrede bulunan vatandaşlar Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Üsküdar’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vatandaşlardan sevgi gösterisi

Kendisini selamlayan vatandaşları gören Erdoğan, aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları, Erdoğan'la sohbet edenlerin içerisinde bulunan çocuklara hediyeler dağıttı. (İHA)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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