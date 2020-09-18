Görünce şaşkına döndüler! Mezarlık ateşe verildi

Merkez Aziziye ilçe çıkışındaki Ilıca Mezarlığı'nın büyük bölüm kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. Yangında alandaki mezarlar zarar gördü. Kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret için gelenler gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

'NE AMAÇLA YAKMIŞLAR BİLMİYORUZ'

Yakınlarının mezarlarını ziyarete gelen Hamdullah Sekmen (66) zarar gören mezarları görünce çok üzüldüğünü söyledi. Önceki yıllarda yine mezarlıkta yangın çıktığını vurgulayan Sekmen, "Burada babam, annem, kızım ve oğlumun mezarı var. 10 gün önce geldiğimde buraların yakıldığını gördüm. Büyük bölümü yanmış. Ağaçlar yanmış altındaki canlılar da yok edilmiş. Yakan kişileri Allah'a havale ettim. Bunu yakanın da annesi, babası, dedesi, ninesi vardır. Ne amaçla yakmışlar bilmiyoruz. Bazı alanları yakmış, diğer bölgelere dokunmamışlar. Söylenecek söz bulamıyorum. Mezarlıkta güvenlik ve bakım yok. Herkes mezarlıkta bir pay çıkarıp etrafını kapatmış. Babasının yeri değil, para da vermemiş. Belediyeden talebim bu sorunun da önüne geçsin. 'Burası benim yerim' diyen getirip, demir dikip gidiyor. Burayı parsellemenin manası ne?" diye konuştu.