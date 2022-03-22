Görünce yazın sıcak meltemini yüzünüzde hissettirecek yaz modasına hazırlık için elbise önerileri

Yazın vazgeçilmezi elbiseler, rahatlığı ve en sıcak günlerde dahi ferah hissettiren kumaşlarıyla gardıroplardaki yerini almaya başladı bile. Uçuş uçuş kumaşlarıyla esen rüzgârı teninizde hissedebileceğiniz birçok modelle gün boyu konforu yakalayabilirsiniz. İç açan renkleri ve şahane desenleriyle hemen her ortama uyum sağlayan birbirinden şık elbiselerle aynadaki yansımanıza hayran olacaksınız. Hazırsanız başlıyoruz!

1. Rahatlığın ve şıklığın zirvesi

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Çiçek desenleriyle görenleri kendinize hayran bırakacağınız bir elbise ile karşınızdayız. Floral desenler her sezon olduğu gibi bu sezonun da vazgeçilmezleri arasında. Kare yaka tasarımıyla zarif bir görünüm yakalayabileceğiniz DeFacto Çiçekli Mini Elbise'yle gündüz kahvelerinin yıldızı siz olabilirsiniz. Zarif elbise modeli, balon kollarıyla çok daha genç bir görünüm vadeder. Belinize oturan yapısıyla daha zayıf görünmenizi sağlar. Göğüs kısmından etek ucuna kadar devam eden düğme detaylarıyla spor bir görünüm yakalayan elbiseyi dilerseniz birkaç düğmesini açarak da kullanabilirsiniz. Beyaz spor ayakkabılar ve taşlı bilekliklerle kıyafetinizi tamamlayabilir, sade ama şık bir kombine imza atabilirsiniz.

2. Her sezon başköşede: kot elbise

Kot elbise modelleri, her mevsim gönül rahatlığıyla giyebileceğiniz zamansız parçalar arasında ilk sırada! Cool bir görünüm yakalarken rahatlığın zirvesini de yaşayabilirsiniz. Bir elbiseden daha ne beklenir ki? Tek parçayla çabasız bir şıklığa kavuşmak için tercihinizi Trendyolmilla Denim Elbise'den yana kullanabilir, tüm dikkatleri üzerinizde toplayabilirsiniz. Alışılagelmiş tasarımlardan farklı bilek detaylarıyla sıra dışı bir şıklık yakalamanız mümkün. Beldeki kemer ise ince belinizi ortaya çıkarır ve daha çekici bir görünüme kavuşmanızı sağlar. Etek kısmında volanla hareketlenen model, diz üstünde biten boyuyla oldukça zarif! Kombininizin gücünü artırmak için elbiseyi çizme ve zincir takılarla kullanabilirsiniz. Daha iddialı bir görünüm için elbisenin yakalarını kaldırarak kullanmayı da tercih edebilirsiniz.

3. Sevimli mi sevimli!

Turuncunun en güzel tonunu üzerinizde taşımaya ne dersiniz? Alışverişe giderken, sahilde keyifli bir yürüyüş yaparken ya da arkadaşlarınızla kahve içerken tercih edebileceğiniz DeFacto Midi Elbise'yle her zamankinden çok daha konforlu hissedeceğinize eminiz! Lastik detaylı üst kısmı sayesinde vücudunuza oturan elbise, bel oyuntunuzu ortaya çıkarır. Bu sayede çok daha zayıf görünmenizi sağlar. Uçuş uçuş etekleriyle daha genç ve ferah hissedebilirsiniz. Elbisenin esnek yakası sayesinde dilerseniz kare yaka olarak dilerseniz omuzlarınızı açıkta bırakarak kullanabilirsiniz. Gold takılar ve hasır sandaletlerle kombinleyebilir, saçlarınıza çiçekli tokalar takabilirsiniz!

4. Biraz yeşillenelim

Trendyolmilla Elbise, yeşilin en güzel tonlarıyla çiçek bahçesini andıran şahane bir yaz elbisesi! Düz kesimi ve midi boyuyla çok daha uzun görünebilir, kemer takarak belinizi ortaya çıkarabilirsiniz. Halter yakası sayesinde zarif boynunuzu ortaya çıkarabileceğiniz elbiseyle şık akşam yemeklerine gidebilir, harika fotoğraf kareleri yakalayabilirsiniz. Kombininizin topuklu ayakkabılarla daha şık olmasını sağlayabileceğiniz gibi sandalet ve spor ayakkabılarla günlük kullanıma uygun hâle de getirebilirsiniz. Enseden topladığınız hafif dağınık bir saç modeli ve büyük halka küpelerle zarif ve sade bir görünüm yakalayabilirsiniz.

5. Sade ve şık!

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Sade bir elbiseyle tüm dikkatleri üzerinize çekmek hiç de zor değil! Zarif tasarımlı Koton Kolsuz Elbise'yi aksesuar ve ayakkabı seçiminizle hem gündüze hem geceye kolayca uyarlayabilirsiniz. Tiril tiril kumaşıyla üzerinizde yokmuşçasına ferah ve hafif hissettirir. Kat kat gelen ve dizin üstünde biten etek boyu, daha genç ve trend bir görünüm yakalamanızı sağlar. Dökümlü kumaşı sayesinde isterseniz salaş ve cool bir kombin oluşturabilir, kıyafetinizi boncuklu bileklikler, büyük küpelerle tamamlayabilirsiniz. Günlük hayatta babet ve spor ayakkabılarla kullanabilir, topuklu ayakkabı ya da yazlık fileli botlarla daha şık hâle getirebilirsiniz.

6. Göz kamaştırmaya hazır olun

Serin yaz akşamlarını şıklığınızla ısıtmaya hazır mısınız? Trendyolmilla Çok Renkli Elbise'yle yaz düğünlerinin aranan ismi siz olacaksınız. Mini boy modeliyle zarif bir görünüm yakalayabilir, gittiğiniz mekânlarda tüm bakışları üzerinize çekebilirsiniz! Yaz güneşiyle bronzlaşan teninize çok yakışacak renkleriyle oldukça estetik bir görünüm yakalayabilirsiniz. Ön kısmında bulunan düğme detayları ve gömlek yaka kesimiyle spor bir tarza sahip elbise modelini günlük hayatınızda da gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Belinize tam oturan kesimi, daha çekici bir görünüme kavuşmanızı sağlar. Balon kollarıyla hareketlenen çok renkli elbiseyle şıklığın sınırlarını zorlamaya hazır olun!

7. Kalp yaka elbiseyle bu sezonun en şık kadını siz olacaksınız

Şıklığı detaylarında saklı Trendyolmilla Çok Renkli Sırt Detaylı Çiçekli Elbise modeliyle gidemeyeceğiniz mekân yok! Baharın tüm renklerini içinde barındıran modeli hem günlük hayatınızda hem şık akşamlarda tercih edebilirsiniz. Elbisenin kalp yaka kesimi, oldukça zarif bir görünüm sunar. Hoş sırt dekoltesi ve fiyonk detayı ise elbiseye hareket katar. Kol ucundaki lastikler sayesinde omuzları açıkta bırakarak da kullanım imkânı veren elbiseyi, yeşil, mavi ve pembe renk aksesuarlarla kullanabilirsiniz. Daha iddialı bir görünüm için tek bantlı topuklu ayakkabılar ve zincir detaylı çantalarla kombinleyebilirsiniz.

8. Deniz kadar mavi

Yaz elbiseleri denilince uçuş uçuş şifon elbiselerden bahsetmemek olmaz! Üzerinizdeki duruşuna hayran olacağınız mavi şifon Trendyolmilla Çok Renkli Yırtmaç Detaylı Elbise'yle şıklığın kapıları size sonuna kadar açık! Belindeki pencere detayları sayesinde belinizin güzelliğini ortaya çıkarır. İnce ip askıları sırt kısmında çapraz şekilde birleşerek zarif bir görünüm kazandırır. Diz altına kadar astarlı, sonrasında tül ile devam eden modelin maksi boyu sayesinde daha uzun görünebilirsiniz. Şık dekoltesiyle kendine hayran bırakan mavi şifon elbiseyi, nude ayakkabılar ve zarif takılarla kombinleyebilirsiniz. Serin yaz akşamlarında omuzlarınıza kot ceket atarak casual bir görünüm yakalayabilir, spor ama şık bir kombin oluşturabilirsiniz.

9. Zarafetinizle ışıldamaya hazır olun!

Yaz davetlerinde ışıldamak için ille de canlı renkler giymeye gerek yok! Kahverengi ve tonları her ne kadar sonbaharın vazgeçilmezleri olarak bilinse de serin yaz akşamlarında da kullanabilir, şıklığınızı konuşturabilirsiniz. Trendyolmilla Örme Elbise'nin ince ip askıları ve kruvaze gelen yaka kısmıyla giydiğiniz andan itibaren zarif bir duruş yakalarsınız. Belinize oturan kalıbı sayesinde daha zayıf görünmenizi sağlar. Yaprak desenli midi elbiseyi kot ceket ve boncuklu sandaletlerle kullanarak spor bir görünüm oluşturabilirsiniz. Dilerseniz dalgalı saçlar, gold takılar ve topuklu ayakkabılarla daha şık hâle getirebilirsiniz.

10. Dönem filmlerinden çıkmış gibi şık görünmeye ne dersiniz?

Trendyolmilla Elbise, balon kolları, gömlek yakası, mini boyu ve limon desenleriyle olabilecek en sevimli elbiselerden biri! Sarının tonlarıyla bezeli elbiseyle en yakın arkadaşınızın doğum gününe gidebilir, salaş bir mekânda buz gibi limonata içebilir ve yazı müjdeleyebilirsiniz! Modeli ve kesimiyle dönem filmi konseptlerini andıran elbiseyle hem sevimli hem çok şık bir görünüme kavuşmanız mümkün. Spor ayakkabılarla gündüz buluşmalarına gidebilir, tek bantlı beyaz topuklu ayakkabılarla şık bir mekânda akşam yemeği yiyebilirsiniz. Zarif bir kolyeyle şıklığınızı tamamlayabilir, saçlarınızı hafif dalgalı şekilde omuzlarınıza bırakarak hayran olunası bir görünüme imza atabilirsiniz!