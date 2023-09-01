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  4. Görüntüler gündem olmuştu! 'Randevulu muskacı' gözaltına alındı

Görüntüler gündem olmuştu! 'Randevulu muskacı' gözaltına alındı

01.09.2023 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da, etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili evde, kendini 'şeyh' olarak tanıtıp muska yazan A.A., gözaltına alındı. Randevulu sistemle çalışan A.A.'nın, günde yaklaşık 300 kişiye muska yazdığı, muska için 500 TL, dua için 250 TL aldığı ortaya çıkmıştı. Aylık kazancı 1 milyon TL'nin üzerinde olan A.A.'nın ayrıca akşamları bir evde 'VIP hizmet' adı altında varlıklı kişilere muska yazdığı öğrenilmişti. Onlarca kişinin kapısında sıra beklediği görüntüler ise gündem olmuştu.

Görüntüler gündem olmuştu! 'Randevulu muskacı' gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde, etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili avlulu evde, kendini 'şeyh' olarak tanıtan A.A.'ya muska yaptırmak isteyenlerin oluşturduğu kalabalık, Türkiye'nin gündemine oturdu.

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MUSKA 500, DUA 250 TL

Randevulu sistem ile çalışılan eve sabah gelenler, kapıdaki görevliden muska yazdırmak için yeşil renkli fiş alıp 500 TL, dua ettirmek isteyenler ise beyaz renkli fiş alıp 250 TL ücret ödüyor, fişle içeri giriyor, genelde öğleden sonra eve gelen A.A.'yı görüp, sorunlarını anlatıyor.

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AKŞAMLARI 'VIP HİZMET'

Aylık kazancının 1 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirtilen A.A.'nın ayrıca akşamları, Kayapınar ilçesindeki bir evde 'VIP hizmet' adı altında varlıklı kişilere muska yazdığı öğrenildi.

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GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından A.A., gözaltına alındı. Emniyete götürülen A.A.'nın işlemleri devam ediyor.

(DHA)

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Diyarbakır muska randevu

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