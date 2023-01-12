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Görüntüler ilk kez ortaya çıktı! Adnan Oktar ve kedicikleri böyle gözaltına alınmış

12.01.2023 06:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonun aylar sonra ilk kez görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kediciklerin ters kelepçe ile gözaltına alındığı yer alırken, baskın düzenlenen villanın her yerinden para fışkırdı. Operasyonda ele geçirilen el yazması kağıtlar ise dikkat çekti. Adnan Oktar ile haberleşmek isteyen örgüt mensuplarının teknik takibe takılmamak için bu yöntemi kullandığı belirlendi.

Görüntüler ilk kez ortaya çıktı! Adnan Oktar ve kedicikleri böyle gözaltına alınmış

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik 11 Temmuz 2018'de düzenlenen operasyonun ilk kez görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sabah vakti düzenlenen operasyonda kaçmaya fırsat bulamayan örgüt mensuplarının ters kelepçe ile gözaltına alındığı yer aldı.

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ŞAFAK VAKTİ OPERASYON

Adnan Oktar ve kediciklerine yönelik Türkiye'nin aylardır konuştuğu operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Kedicikler ters kelepçe ile gözaltına alındı. Evin her yerinden silahlar, balya balya paralar çıktı. Mali polis aylarca süren teknik takibin ardından 11 Temmuz 2018 sabahı düğmeye bastı. Adnan Oktar suç örgütüne yönelik hava destekli operasyon düzenlendi. Kedicikler Kandilli'deki villadan kaçmaya fırsat bulamamıştı. Şafak vakti polisi karşılarında görünce neye uğradıklarını şaşırdılar.

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'STÜDYOYA GİTTİ'

Adnan Oktar gizli geçitten kaçmıştı. Polisler yerini kediciklere sordu, içlerinden biri stüdyoya gittiğini öne sürdü. Yalan söyleseler de polisin Adnan Oktar'a ulaşması zor olmadı. Sarıyer'de gözaltına alındı.

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NOTLAR ARACILIĞIYLA HABERLEŞMİŞLER

Mali polisin villada elini attığı her yerden balya balya para ve döviz çıktı. Görüntülerde en dikkat çeken ise el yazılı notlardı. İddiaya göre teknik takibe takılmamak isteyen örgüt mensupları Adanan Oktar ile o notlar aracılığıyla haberleşiyordu.

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AYRI ODALARA KAPATILMIŞLAR

Show Haber'in haberine göre kedicikler her biri ayrı bir odaya kapatılmış ve hücre hayatı yaşıyordu. Uzun bir süre kendilerine gelemediler. Evde şantaj amaçlı kullanılan dijital materyallere ve hard disklere el konuldu.

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Adnan Oktar

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