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Görüntüler infiale yol açtı! Pikapta asılı şekilde taşınan köpek telef oldu

17.05.2023 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sarıyer'de seyir halindeki pikabın arkasında asılı şekilde görülen köpek görüntüleri büyük tepki çekti. Başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülenen olay, sosyal medyada infiale yol açtı. İşte haberin detayları...

Görüntüler infiale yol açtı! Pikapta asılı şekilde taşınan köpek telef oldu

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde pikapta asılı şekilde taşınan köpek, vatandaşların tepkisine neden oldu. Görüntüler sonrası polis ekipleri sürücüyü yakaladı.

Olay, dün sabah saatlerinde Rumeli Feneri yolunda meydana geldi. Seyir halindeki pikabın arkasında asılı vaziyette görülen ölü köpek, tepkilere neden oldu.

Başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, ismi öğrenilemeyen pikap sürücüsünü ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

Sürücünün ifadesinde, köpeğiyle ormanlık alanda gezmek için yola çıktığını, köpeği pikabın kasasına bağladığını ve seyir halindeyken köpeğin korkup dışarı atladığını ve bu şekilde öldüğünü, köpeğin asılı kaldığını da fark etmediğini söylediği öğrenildi. (DHA)

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