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  4. Görüntüler İstanbul'da kaydedildi! Vatandaşlar koronavirüs dinlemedi

Görüntüler İstanbul'da kaydedildi! Vatandaşlar koronavirüs dinlemedi

İLGİNÇ HABERLER  | 14.05.2020 11:32 | Son Güncelleme

İstanbul'da havanın güzel olmasından dolayı vatandaşlar koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık alanlardan uzak durulması uyarısına rağmen mağaza önlerinde kuyruk oluşturdu. Kuyrukta olan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymamaları dikkat çekti.

Vatandaşlar havanın güneşli olmasını fırsat bilerek kendilerini dışarı attı.

SOSYAL MESAFEYE UYULMADI

Mağazaların açılmasıyla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Mağaza önlerinde bekleyen vatandaşların maske taktığı gözlemlendi. Kuyrukta olan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymamaları dikkat çekti.

İstanbulluların gereksiz evlerinden dışarı çıktığını belirten bir vatandaş, “Havanın güzel olmasından dolayı insanlar kendilerine çocuklarına alışveriş yapmak için dışarı çıkıyorlar. Evde kal çağrılarına uymaz isek koronavirüs süresi uzar. İşi olmayan vatandaşların evlerinde olmaları gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

(İHA)

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