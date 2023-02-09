Görüntüler İstanbul'dan! Deprem bölgesi için yüzlerce metrelik insan zinciriyle yardım seferberliği sosyal medyada gündem oldu

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından, herkes yardım etmek için seferber oldu. Seferberlik hali İstanbul’un birçok yerinde devam ederken, duygulandıran bir görüntü de Şişli’de yaşandı. 650’yi aşkın gönüllü Şişli Nilüfer Hatun Ortaokulu’nda topladıkları yardımı, afet bölgesine gönderebilmek için bir araya geldi. Isıtıcılar, bebek bezleri, montlar, kıyafetler, gıda malzemeleri gibi birçok ihtiyacın toplandığı koliler, TIR’a yüklenmeyi bekliyordu. Dün akşam yer yer etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle kaymakamlık tarafından tahsis edilen TIR okul bahçesine giremedi. Çareyi Vali Konağı Caddesi’ni kapatmakta bulan yüzlerce gönüllü, yaklaşık 1 kilometrelik mesafeden insan zinciri oluşturarak yardımları TIR'a taşıdı.

İNSAN SELİNİN ARKASI GELMEDİ

Teşvikiye Mahallesi Muhtarı Suzan Bektaş dün yaşanan yardım seferberliği için, "Nilüfer Hatun Okulu’nun birkaç sınıfını çalışma alanı ilan ettik. İnsanlar akın akın gelmeye başladılar. İnsan selinin arkası gelmiyordu. Gençler buraya yığıldılar, anında organize oldular. Çok duygulandık. Burada başka bir enerji vardı. Akşam korkunç bir kar, hava buz gibiydi. Gece 12. TIR geldi, buradan yüklenilecekti, fakat TIR okula giremedi. Vali Konağı Caddesi’nde TIR durdu, trafiği kapattık. Buradan 3 sıra, bir zincir oluşturuldu. İnsan seli… Kar yağıyor, ıslanmışlar ama hiç umurlarında değil. Şarkılar söyleyerek TIR yüklendi ve yolcu edildi. Olağanüstü güzeldi. Gerçekten bu bir seferberlik hali. Gençler, 3 gündür burada 7/24 mücadele veriyor oradaki canlarımıza nefes olmak için" diye konuştu.

1 SAAT BOYUNCA KOLİLER TIR’IN İÇİNE TAŞINDI

Gönüllü Dafne Beri de, "650 kişilik bir gönüllü WhatsApp grubumuz mevcut. TIR okula giremedi. Acil destek çağrısı yaptık. Bütün gençler geldi ve burada TIR’a yardımları kolayca yükleyebilmek için bir zincir oluşturduk. Bunu gören Teşvikiye halkı da bize katkı sağladı. 1 saat boyunca karın altında herkes kolileri TIR’ın içine koydu. Hiç kimse birbirinin ne iş yaptığını bilmiyor, soyadını bilmiyor. Sadece isimlerimizle varız. Sarılıyoruz, birbirimize destek oluyoruz. Herkes inisiyatif alıyor. Müthiş bir halk hareketi ve herkesi bize destek olmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

KALBİMİZ GÜNEYDOĞU’DA

Şişli’de yardımların toplandığı bir diğer adres de Atatürk Ortaokulu oldu. Burada da, öğretmenler, öğrenciler, gönüllüler, çevik kuvvet polisleri toplanan yardımları okul bahçesinde oluşturdukları insan zinciriyle TIR’a taşıdı. Atatürk Ortaokulu’nda gönüllü olarak yardım zincirine katılan Tülin Gürel, "Tek yürek olduk, kaç gündür uğraşıyoruz. İnşallah hepsi yerlerine ulaşırlar. Acıları acımızdır. İhtiyaçları olan her şeyi yolluyoruz. Isıtıcılarından bebek mamalarına, bezlerine mümkün olduğunca nelere ihtiyaçları varsa tedarik ediyoruz" dedi.

Elif Sude Delibaş da, "Çok yardıma ihtiyaç var, bizim akrabalarımız, arkadaşlarımız, yakınlarımız orada ölüyor. Fotoğraflar, videolar geliyor. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Herkesten de bu şekilde yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Cahide Çelik de, "Burada herkes canla başla çalışıyor çünkü kalbimiz Güneydoğu’da. Maalesef çok üzgünüz. Uyumaya çekiniyoruz, yemek yemeye çekiniyoruz. Acımız, hepimizin acısı. Dilerim kısa sürede toparlanırız" diye konuştu.

(DHA)

