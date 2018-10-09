Görüntüler olay yaratmıştı! İstenen ceza belli oldu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Karali'nin Kartal'daki Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğü bahçesinde, zabıta memuru Kenan Fidan'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle başlatılan soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Tayfun Karali'nin "kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde, Karaali ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Eski İBB Zabıta Dairesi Başkanı Tayfun Karali'nin, Kartal'daki Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğü bahçesinde zabıta memuru Kenan Fidan'a arkadaşlarının önünde bağırdığı ve sonra da tokat attığı kamera görüntülerine yansımıştı. Olayın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, zabıta memuruna şiddet uyguladığı gerekçesiyle Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'nin görevden uzaklaştırıldığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

