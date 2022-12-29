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  4. Görüntüler ortaya çıktı! Geri dönüşüm tesisindeki korkunç patlama kameralara böyle yansıdı

Görüntüler ortaya çıktı! Geri dönüşüm tesisindeki korkunç patlama kameralara böyle yansıdı

29.12.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye’de geçtiğimiz hafta yaşanan olayda, bir geri dönüşüm tesisinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ümraniye’de Şerifali Mahallesi Mevdudi Sokağı üzerinde bulunan bir geriş dönüşüm tesisinde 21 Aralık Çarşamba günü saat 11.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tesiste yangın çıktı. Yangın nedeniyle gökyüzüne yoğun siyah duman yayıldığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle alanda maddi hasar meydana gelirken olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

PATLAMA ANI KAMERADA

Geri dönüşüm tesisinde meydana gelen patlama anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tesiste personelin çalışma yaptığı esnada patlama meydana geliyor. Patlamanın ardından tesiste yangın başlıyor. Çalışanlardan birisi koşarak kaçıyor. (İHA)

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