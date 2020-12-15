HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Görüntüler sosyal medyada çok konuşulmuştu! Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı o koçu satın aldı

Görüntüler sosyal medyada çok konuşulmuştu! Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı o koçu satın aldı

15.12.2020 22:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı dün sabah sürüden kaçarak Belediye hizmet binasına girmeye çalışan ve renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden olan koç, keçi ve koyunların olduğu ağılı ziyaret etti. Başkan Arı, sürü sahibi Hasan Ünbulan ile görüştü daha sonra da Belediye'ye girmek isteyen koyunlarla fotoğraf çektirdi.

Nevşehir'de dün yaşanan olayda Hasan Ünbulan'a ait 3 koyun, keçi ve koç sürüden ayrıldı. Nevşehir Belediye önüne gelen küçükbaş hayvanlar, Belediye hizmet binasına giriş yapmak istedi. Yarım saat süren olay renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Sürüden kaçan küçükbaş hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

Bugün de Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, koyunların olduğu ağıla gitti. Burada sürü sahibi Hasan Ünbulan ile görüşen Başkan Arı "Beni görmeye gelmişler. Demek ki burada bir sıkıntıları var. Sıkıntılarını gidermek için bizi ziyaret ettiler. Biz de bugün iade-i ziyarete geldik. Bunların belediyeye gelmeleri enteresan, o kadar yer varken niye belediyeye geldiler acaba" dedi.

belediye-binasina-girerken-goruntulenen-hayvanlarin-sahibi-kapi-acilmis-cikmislar-2-_2605_dhaphoto3

Belediye binasına girmeye çalıştılar! Nevşehir'de koyun sürüsü şaşkınlığıBelediye binasına girmeye çalıştılar! Nevşehir'de koyun sürüsü şaşkınlığı

BAŞKAN O KOÇU SATIN ALDI

Bir süre belediyeye gelen koçu seven Başkan Arı, daha sonra bu koçu, sahibinden satın aldı. Başkan Arı'nın aldığı koçun, Nevşehir Hayvan Kasabası'nda bakımının yapılacağı ve burada yaşayacağı öğrenildi. (DHA)
belediye-binasina-girerken-goruntulenen-hayvanlarin-sahibi-kapi-acilmis-cikmislar-2-_2605_dhaphoto1


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'O çocuk daha 7 yaşında' 'O çocuk daha 7 yaşında'
Sinovac Türkiye Aşı Çalışma Grubu Koordinatörü Ünal'dan önemli açıklamalarSinovac Türkiye Aşı Çalışma Grubu Koordinatörü Ünal'dan önemli açıklamalar
EKPSS sonuçları açıklandı mı?EKPSS sonuçları açıklandı mı?

En Çok Okunan Haberler

Çıplak açıklaması! '18 yaş altı...'

Çıplak açıklaması! '18 yaş altı...'

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Kritik toplantı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Kritik toplantı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Polislere emeklilik ikramiyesi müjdesi!

Polislere emeklilik ikramiyesi müjdesi!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Diğer Haberler

Kütahya’da sahte para operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Kütahya’da sahte para operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

17 yaşındaki mevsimlik işçi, tabancayla intihar etti

17 yaşındaki mevsimlik işçi, intihar etti!

'Kadını kadın muayene eder' dedi, sağlık görevlisini darp etti

'Kadını kadın muayene eder' dedi, sağlık görevlisini darp etti

Sinovac Türkiye Aşı Çalışma Grubu Koordinatörü Ünal'dan önemli açıklamalar

Sinovac Türkiye Aşı Çalışma Grubu Koordinatörü Ünal'dan önemli açıklamalar

Korkunç olay! Tartıştığı kişiyi boğazından bıçaklayarak öldürdü

Korkunç olay! Tartıştığı kişiyi boğazından bıçaklayarak öldürdü

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği dayısının oğlunu tabancayla yaraladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği dayısının oğlunu tabancayla yaraladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.