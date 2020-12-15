Görüntüler sosyal medyada çok konuşulmuştu! Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı o koçu satın aldı

Nevşehir'de dün yaşanan olayda Hasan Ünbulan'a ait 3 koyun, keçi ve koç sürüden ayrıldı. Nevşehir Belediye önüne gelen küçükbaş hayvanlar, Belediye hizmet binasına giriş yapmak istedi. Yarım saat süren olay renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Sürüden kaçan küçükbaş hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

Bugün de Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, koyunların olduğu ağıla gitti. Burada sürü sahibi Hasan Ünbulan ile görüşen Başkan Arı "Beni görmeye gelmişler. Demek ki burada bir sıkıntıları var. Sıkıntılarını gidermek için bizi ziyaret ettiler. Biz de bugün iade-i ziyarete geldik. Bunların belediyeye gelmeleri enteresan, o kadar yer varken niye belediyeye geldiler acaba" dedi.

BAŞKAN O KOÇU SATIN ALDI

Bir süre belediyeye gelen koçu seven Başkan Arı, daha sonra bu koçu, sahibinden satın aldı. Başkan Arı'nın aldığı koçun, Nevşehir Hayvan Kasabası'nda bakımının yapılacağı ve burada yaşayacağı öğrenildi. (DHA)





