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Görüntüler sosyal medyada gündem oldu! 'Demir eğdiler vücudumda' 6 kişi tarafından dövülen gurbetçi anlattı: Anam yaşında kadın...

07.08.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya’da gezi teknesi çalışanı olduğu iddia edilen 6 kişinin saldırısına uğrayarak tahta ve demir sopalarla dövülen gurbetçi Cemil Akgün, “Anam yaşında kadın üzerinden iftira attılar, Müslümanım Elhamdülillah, taciz falan hayatta yapmam, böyle şeylerle alakam yok. Ben buranın çocuğuyum. Kafamda ve vücudumda yaralar var. Aklımla oynadılar, şikayetçi olmadım. Allah onların haklarını verecek ama devletimden de bir şey beklerim. Demir eğdiler vücudumda, parmağım kırık. Dudağıma dikiş atıldı” dedi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya, Alanya'nın İskele Caddesi gezi tekneleri bölgesinde önceki gün gece gezi teknesi çalışanı olduğu iddia edilen 6 kişi ile Almanya’dan tatil için gelen gurbetçi Cemil Akgün arasında önce tartışma sonra kavga çıktı. Grup, gurbetçi gence sopalarla acımasızca vurdu. Kafasına ve vücuduna sopalarla üst üste darbeler alan gurbetçi genç, buna rağmen uzun süre karşı tarafa direndi.

"YAPMAYIN, KAÇ KİŞİ ADAMA SALDIRIYORSUNUZ"

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, çevredekiler, “Yapmayın, kaç kişi adama saldırıyorsunuz. Tek başına adam yazık değil mi?” diyerek sopalı gruba tepki gösterdi. Kavga sonrası gurbetçi gencin kafasında kanamalar meydana geldiği görüldü.

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"TATİLE GELMİŞİM, SAVAŞA DEĞİL"

Yaşananların ardından bir açıklama yapan gurbetçi Cemil Akgün, “Ben sahilde geziyordum, tekneciler de bize tur satmak istedi. Bir kadın da vardı, tur için onunla konuşuyorduk. 50 yaşında bir kadın, anam yaşında Allah var. Sonra onun yaşlarında bir adam geldi, adam üzerime geldi, kadın da bir şey olmadığını söyledi zaten. 'Buradan git' dedi, üzerime geldi. 'İtme' dedim, sonra orada teknecilerin hepsi üzerime toplandı. Tatile gelmişim, savaşa değil." ifadelerini kullandı.

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"BİZE İFTİRA ATTILAR"

Akgün, "Üzerimize saldırdılar, tekme attılar, kendimi savunmaya çalıştım. Kamerada her şey görünüyor zaten. Ben Müslümanım Elhamdülillah, ben taciz falan hayatta yapmam, böyle şeylerle alakam yok. Bize iftira attılar, Rabbim hakkımızda hayırlısını versin. Almanya’dan geldim. Şikayetçi olmadım. Beni engellediler, aklımla oynadılar. Allah onların haklarını zaten verecek ama devletimden de bir şey beklerim. Ben Almancı değilim Almanya'da yaşıyorum diye. Ben buranın milletiyim, buranın çocuğuyum, kabul etseniz de etmesiniz de ben buranın toprağıyım" diye konuştu.

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"SIRTIMDA DEMİR SOPA EĞDİLER"

Vücudundaki yara izlerini de gösteren Cemil Akgün, parmağında kırık, dudağında dikiş olduğunu belirterek, sırtında demir sopa eğildiğini söyledi.

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Dövülen gurbetçi ve gezi teknesinde çalışan 6 kişi, götürüldükleri polis merkezinde birbirlerinden şikayetçi olmadı ve serbest bırakıldı. Kavga görüntüsü kısa sürede sosyal medyada yayılırken, olayın ardından bugün kavgaya karışan tur teknecileri basın açıklaması yaptı.

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TUR TEKNESİ ÇALIŞANLARI: "KARŞI TARAF DA 6 KİŞİYDİ"

Kavgaya karışanlardan ve olayın yaşandığı teknenin sahibi Emrah Erkek ise, görüntülerde sadece 1 kişinin göründüğünü, aslında karşı taraftan olaya karışan 6 kişi olduğunu ileri sürdü. Erkek, "3 Ağustos Perşembe günü teknemize gelen 3-4 vatandaş vardı. Kapımızda bir bayan arkadaşımız vardı. 5-6 kişilik grup gelerek biraz Almanca konuşup, kendisine ahlaksız tekliflerde bulunmuş. Bizim kaptanımız, o da Almanca bildiği için anlamış. Değişik, ağır ithamda bulunmuşlar. Kaptanımız yeni ameliyat olmuştu, alçıdaydı ayağı ve bunu görmelerine rağmen saldırmaya çalıştılar. Görüntülerde 1 kişi çıkıyor fakat olay tamamen farklı" ifadelerini kullandı.

Almanya'dan tatil için arkadaşlarının yanına gelen ve kendisine sarkıntılık edildiğini iddia eden Alman Taisia Surles ise, "O akşam tekneye yakınlarımın yanına geldim. Onlar lavaboya gittiğinde ben oturuyordum. Onlar kendi aralarında konuştu. Konuştukları şeyleri duydum. Ben sadece güldüm konuşmalarına. Sonra, 'Ne konuştuğumuzu anladın mı?' diye sordular, ben de 'Evet Almanca biliyorum' cevabını verdim. Daha sonra 'Bizimle gelir misin?' diye sordular. Ben de 'Hayır' cevabını verdim. Sonra 'Gerçeği bilmek ister misin?' diye sordu. 'Ben Arap Yarımadası'ndan geliyorum' diyerek bana uygunsuz teklifte bulundu. Daha sonra arkadaşlarım geldi. Gitmelerini söyledik. Tartışma çıktı. Diğer bottan da ayırmak için geldiler. Ben de araya girdim. Daha sonra taciz ettiklerini herkes anlayınca saldırdılar. Olay günü iki taraf birbirinden şikayetçi olmadığı için ben de olmadım fakat polis isterse ifade verebilirim" diye konuştu. (İHA)

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Alanya gurbetçi

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