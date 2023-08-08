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Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu! Namaz ile alay eden güvenlik görevlisi için istenen ceza belli oldu

08.08.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaştığı videoda namaz ile alay eden güvenlik görevlisi büyük tepki çekmişti. Şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin zincirleme şekilde 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' ve 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlarından toplamda 10 yıl 5 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İşte detaylar...

Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu! Namaz ile alay eden güvenlik görevlisi için istenen ceza belli oldu

İstanbul'da 9 Mayıs 2023 tarihinde sosyal medya hesabından paylaştığı videoda namaz, Atatürk ve din ile alay ettiği iddia edilen, aynı zamanda ibadeti aşağılayıcı sözler söyleyip eylemlerde bulunduğu öne sürülen şüpheli güvenlik görevlisi Devran Y. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 8 Temmuz 2023’de ihbar niteliğinde paylaşılan 32 saniyelik video içeriği ve üzerinde güvenlik üniforması olan şahıs ile ilgili re’sen soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

AMACININ DİN, NAMAZ YA DA ATATÜRK İLE DALGA GEÇMEK OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Devran Y.'nin (29) söz konusu videoyu 9 Mayıs 2023’de paylaştığı, Savcılıkta alınan savunmasında ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, olay günü iş yerinde canlı yayın yaptığı sırada yayına katılan yaklaşık 40-60 kişinin sormuş olduğu sorulara mizah maksatlı cevaplar verdiğini, mizah maksatlı olarak "siz Kemal Kılıçdaroğlu kazandığında Atatürk'ü ekber diye namaz kılınacağını mı zannediyorsunuz" diyerek kesilen videodaki namaz kılma hareketlerini yaptığını ancak devamında "böyle bir durum olsa dahi biz Türk milleti olarak buna dur demesini biliriz" dediğini söylediği kaydedildi. Şüpheli Devran Y.'nin ifadesinin devamında ise videoda yayının kesilmiş hali olduğu için söylemiş olduğu bu sözlerin videoda yer almadığını, amacının din, namaz ya da Atatürk ile dalga geçmek olmadığını söylediği belirtildi.

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NAMAZ İBADETİNİ AŞAĞILAYICI SÖZ VE EYLEMLER KULLANDIĞI AKTARILDI

Hazırlanan iddianamede şüphelinin video içeriğinde Müslüman kesimin siyasi görüş ve seçime ilişkin düşüncelerine, dini görüş ve değerlerine istinaden hakaret içeren, aşağılayıcı, ötekileştirici, kin, düşmanlık ve tahrik içerikli ifadeler kullandığı, ayrıca dini değer olan namaz ibadetini aşağılayıcı söz ve eylemler kullandığı aktarıldı.

10 YIL 5 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Devran Y.'nin zincirleme şekilde 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' ve 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlarından toplamda 2 yıl 9 aydan 10 yıl 5 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Namaz Güvenlik görevlisi

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