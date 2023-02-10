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Görüntüler sosyal medyada tepki çekti! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından açıklama

10.02.2023 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yer alan bir görüntü tepkilere yol açtı. Görüntülerde bir kadının, küçük bir çocuğa şiddet uygulandığı anlar yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Konu hakkında emniyet birimleri tarafından soruşturma başlatılarak ilgili kişilerin ifadeleri alınmıştır. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Görüntüler sosyal medyada tepki çekti! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada bir çocuğun şiddete maruz kaldığı görüntülerin paylaşılması üzerine açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

"SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR"

Sosyal medyada Ankara'da bir adres belirtilerek S.D. isimli kişi tarafından bir çocuğa şiddet uygulandığına dair videonun paylaşılması üzerine, Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından emniyet birimleriyle iletişime geçildiği bildirildi.

Açıklamada, "Konu hakkında emniyet birimleri tarafından soruşturma başlatılarak ilgili kişilerin ifadeleri alınmıştır. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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