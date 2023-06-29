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Görüntüler sosyal medyada yayıldı, infiale yol açtı! Roma'da her yerde o turist aranıyor

29.06.2023 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya’nın başkenti Roma’da, Kolezyum'a sevgilisi ve kendisinin ismini yazarak ülkede infial yaratan bir turist aranıyor. İngilizce konuşan genç turist yakalanırsa 15 bin Euro para cezası ve beş yıla kadar hapse çarptırılabilir. Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, "Roma’nın sembollerinden ve bir dünya mirası alanı olan Kolezyum'u anahtarla tahrif etmek gerçekten medeniyetsiz ve anlamsız bir hareket" dedi.

Görüntüler sosyal medyada yayıldı, infiale yol açtı! Roma'da her yerde o turist aranıyor

Genç bir turistin, yaklaşık 2000 yıllık amfitiyatronun duvarına anahtarla "Ivan+Haley 23" yazdığı anın görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Geçen Cuma günü gerçekleştiği tahmin edilen olay, başka bir turist tarafından videoya kaydedildi. Videoyu çeken ve İngilizce konuşan kişinin, duvara adını yazan gence "Gerçekten mi?" dediği ve küfrettiği duyuluyor.

POLİS TARAFINDAN ARANIYOR

Videonun internette yayılması üzerine Kolezyum Arkeolojik Parkı yönetimi, antik amfitiyatroya verilen zararla ilgili şikayetçi oldu.

Sosyal medyada yayılan videonun orijinalinde yüzü net olarak görülen ve isminin Ivan olduğu tahmin edilen genç, polis tarafından aranıyor.

İtalya basınındaki haberlere göre genç turist yakalanırsa kültürel mirasa zarar verme ve şehir yönetmeliğini ihlalden 15 bin Euro para cezası ve beş yıla kadar hapis cezası alabilir.

"UMARIM HAK ETTİĞİ ŞEKİLDE CEZALANDIRILIR"

Ülkede büyük tepki çeken görüntüler, Kültür Bakanı ve Roma Belediye Başkanı tarafından da kınandı.

Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, "Roma’nın sembollerinden ve bir dünya mirası alanı olan Kolezyum'u anahtarla tahrif etmek gerçekten medeniyetsiz ve anlamsız bir hareket. Tüm şehri ve tüm dünyayı rencide eden bu barbarca davranışı şiddetle kınıyoruz. Umarım fail hak ettiği şekilde cezalandırılır" dedi.

"BÜYÜK BİR MEDENİYETSİZLİK"

Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano da "Bir turistin, sevgilisinin adını kazımak için dünyanın en ünlü yerlerinden biri olan Kolezyum'u tahrif etmesini çok vahim, uygunsuz ve büyük bir medeniyetsizlik olarak görüyorum. Bunu yapan umarım tespit edilir ve yasalarımıza göre cezalandırılır" diye tepki gösterdi.

Ülkenin en medyatik sanat tarihçilerinden Vittorio Sgarbi de turisti "ahmak" diye niteledi ve ağır bir para cezasına çarptırılması gerektiğini savundu. Bu tür eylemleri "otomatik aptallık" diye yorumlayan Sgarbi şöyle devam etti:

"Muhtemelen sevgililerinin ismini, ömrü kendilerininkinden uzun bir anıtın üzerine bırakmak istiyorlar, ilişkilerine sonsuzluk hissi vermek istiyorlar. Ama bu jest esasında böyle bir işe yaramıyor. Yalnızca mikro ölçekte de olsa hasar veriyor. Kolezyum gibi antik ve bir nevi kutsal olan yapılara böyle şeyler yapılmamalı. Hasar fiziksel olmaktan çok sembolik."

TÜRK TURİST 2 BİN 200 EURO CEZA ALMIŞTI

Bu vakayla birlikte, bu yılın ilk yarısında Kolezyum’a zarar verilmesi nedeniyle yapılan şikayet sayısı dörde ulaştı.

Daha önce de 2015 yılında bir Türk vatandaşı, Kolezyum yakınındaki İmparatorluk Forumu’nda (Fori Imperiali) benzer bir hareket nedeniyle ceza almıştı.

Antik Roma kalıntılarının bulunduğu alanda, İS II. yüzyıldan kalma bir sütuna adını yazan genç Türk turist gözaltına alınmış ve 2200 euro para cezasına çarptırılmıştı.

O dönem BBC Türkçe’ye konuşan genç, antik sütuna yazdığı isminin yayımlanmamasını istemiş ve böyle bir yasaktan haberinin olmadığını söylemişti.

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