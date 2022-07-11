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Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! '50 kişi hastaneyi bastı' iddiasına Adana Çukurova Devlet Hastanesi'nden açıklama

11.07.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Konya Şehir Hastanesi'nde Ekrem Karakaya'nın canice öldürülmesinin ardından hastanelerde olaylı günler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Adana Çukurova Devlet Hastanesi'nde meydana gelen bir olay sosyal medyada büyük tepki topladı. İddiaya göre, 50 kişilik bir grup hastanenin acil servisini bastı, ortalığın karışması üzerine sağlık çalışanları hizmetten çekildi. Hastaneden de konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! '50 kişi hastaneyi bastı' iddiasına Adana Çukurova Devlet Hastanesi'nden açıklama

Dün sosyal medyada infial yaratan olay iddiaya göre Adana Çukurova Devlet Hastanesi'nde 50 kişilik bir hasta yakını grubunun acil servisi basmasıyla meydana geldi. Sağlık çalışanlarının hastanede yaşanan gerginlik üzerine hizmeti bıraktığı ileri sürüldü.

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"50 KİŞİLİK GRUBUN BASMASI SONUCU ÇALIŞAMAZ HALE GELDİ"

Hekimler Birliği, olayla ilgili sosyal medya hesabından Adana İl Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketlediği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Adana Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servis, yaklaşık 50 kişilik bir grubun basması sonucu çalışamaz hale gelmiş, can güvenliği olmayan hekimlerimiz, can güvenliği sağlanana ve yazılı beyanı tebliğ edilinceye kadar hizmetten çekilmiştir."

"HASTANEYE ZARAR VERİP GÖREVLİLERİ TEHDİT ETTİLER"

Adana Çukurova Devlet Hastanesi Başhekimliği'nin yazılı açıklamasında ise dün saat 21.00 civarında acil servise trafik kazasında yaralanan bir kişinin getirildiği, yapılan gerekli müdahalelere rağmen hasta yakınlarının taşkınlık çıkardığı, hastaneye zarar verdikleri ve görevlileri tehdit ettikleri belirtildi.

"ACİL SERVİSİN HİZMET VERMEDİĞİ YORUMU GERÇEK DIŞIDIR"

Bunun üzerine adli makamlar ve emniyetle irtibata geçildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Güvenlik endişesi olduğunu belirten hekimlere izin önerilmiş, kendileri göreve devam etmek istediklerini belirtmişlerdir. Acil servis hizmeti gerekli düzenlemeler yapılarak devam etmiştir. Olay sosyal medyada 'Adana Çukurova Devlet Hastanesi acil servisi, hasta yakını yaklaşık 50 kişilik grup tarafından basıldı' şeklinde haberleştirilmiştir. Acil servise trafik kazası sebebiyle başvuran hastanın çok sayıda yakını hastaneye gelmiş, özetlendiği şekilde üzücü olaylar yaşanmıştır fakat bunun 'acil servisin basılması' şeklinde tanımlanması doğru değildir. Haberlerdeki 'acil servisin hizmet vermediği' yorumu da gerçek dışıdır."

(AA)

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