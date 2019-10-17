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Görüntüler yayınlandı! 16 kez balistik füze ateşlediler

DÜNYA HABERLERİ  | 17.10.2019 19:29 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı, ‘Gök Gürültüsü-2019’ stratejik nükleer silah tatbikatı kapsamında 16 balistik füze atışı gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından 15-17 Ekim'de Karadeniz, Barents, Baltık, Hazar ve Ohotsk denizlerinde gerçekleştirdiği başladığı "Gök Gürültüsü-2019" tatbikatının görüntülerini yayınladı. RS-24 Yars, R-29RMU füzelerinin yanı sıra 16 seyir ve balistik füzesinin ateşlendiği tatbikatta önceden belirlenen hedefler vuruldu. Tatbikatın son gününde yayınlanan görüntüler balistik füzelerin hem karadan hem de denizden ateşlendiği ve Rusya’nın Kamçatka adasındaki hedeflerin tam isabetle vurulduğu aktarıldı.

Rusya’nın daha önce açıkladığı tatbikat NATO ve ABD müttefikleri tarafından tepkiyle karşılanmış ve Rusya’nın bu tatbikat ile nükleer savaş hazırlıklarına başladığı iddia edilmişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Savunma Bakanlığı Gök Gürültüsü-2019 Balistik Füze

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
NÜKLEER SAVAŞ ÇIKARSA BU SAVAŞIN KAZANANI OLAMAZ MİLYONLARCA İNSAN BOŞU BOŞUNA OLUR
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