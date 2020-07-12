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  4. Görüntüler 'yok artık' dedirtti! 5 kişilik otomobilden 10 kişi çıktı

Görüntüler 'yok artık' dedirtti! 5 kişilik otomobilden 10 kişi çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2020 00:34 | Son Güncelleme

Aksaray’da en fazla 5 kişilik kapasiteye sahip olan otomobilden tam 10 kişi indi. Koronavirüs tedbirlerini alt üst eden görüntüler ‘yok artık’ dedirtti.

Görüntüler 'yok artık' dedirtti! 5 kişilik otomobilden 10 kişi çıktı

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Atatürk Bulvarı üzerinden Ereğli Kapı Mahallesi istikametine seyreden ve içerisinde kucak kucağa oturan yolcuların bulunduğu bir otomobil durdu.

GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Otomobil sürücüsünün aracı park etmesinin ardından aracın kapıları açıldı ve sanki bir minibüsten yolcu iner gibi otomobilden 1’i bebek, 4’ü çocuk toplam 10 kişi indi. Otomobilin marka ve model itibariyle küçük olması ve 10 kişinin bu otomobilden inmesi görenleri de şaşkına çevirdi.

Koronavirüs (COVID-19) önlem ve tedbir kurallarını adeta alt üst eden otomobil sürücüsü daha sonra otomobili park ederek 9 kişi ile birlikte otomobilin yanından ayrıldı. Tüm bu yaşananlar başka bir otomobilin güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)

Korona virüsü yok saydılar, 5 kişilik otomobilden 10 kişi çıktı

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