Sarar çifti dehşeti yaşamıştı! 'Görüntülerdeki kişi ben değilim'

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ile eşi Zehra Sarar'ın Odunpazarı Sümer Mahallesi'nde oturduğu konutuna, Mayıs ayında yüzleri maskeli olarak giren kişiler, çiftin ellerini ve ayaklarını bağlayıp dövdükten sonra kasanın anahtarını buldu. Ziynet eşyalarını ve yüksek miktardaki dövizi sırt çantalarına dolduran şüpheliler, villadan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için özel ekip kurdu. Ekip, ilk şüpheli olarak villada hizmetçi olarak çalışan Moldova uyruklu Iulia Dragusan’ı Yalova’da yakalayıp gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Iulia Dragusan tutuklandı, olayla ilgili bağlantısı tespit edilen Ali Y. ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

MOLDOVA'YA GÖNDERİLECEKLER

Bulgaristan’da yakalanarak Türkiye’ye iade edilen tutuklu hizmetçi Iulia Dragusan’ın sevgilisi Aleksandar Arikov ve diğer şüpheliler George Dobrioglu, Anna Azukova, Adelina Ashi, Tatyana Tazamali ve Nadejda Katkova, dün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 kadın şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Kadınların ülkelerine dönmek için diğer şüphelilerin bulunduğu araca bindikleri ve olayla ilgilerinin olmadığı tespit edildi. Ayrıca savcılık, kadınların sınır dışı edilmesine karar verdi. Adliyedeki işlemlerinin ardından Anna Azukova, Adelina Ashi, Tatyana Tazamali ve Nadejda Katkova, Eskişehir Göç İdaresi’ne teslim edildi. Şüphelilerden George Dobrioglu ise çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.