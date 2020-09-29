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  4. Görüntüleri yayınlayınca pişman olmuşlar! Çaldıkları ürünleri geri getirdiler

Görüntüleri yayınlayınca pişman olmuşlar! Çaldıkları ürünleri geri getirdiler

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2020 16:14 | Son Güncelleme

Denizli'de oyuncakçıdan çaldıkları ürünleri sosyal medyada görüntülerinin paylaşıldığını görünce geri getiren hırsızlar, iş yeri sahibine fark ettirmeden nasıl aldıklarını anlattı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oyuncak satışı gerçekleştiren bir iş yerine gelen bebek arabalı kalabalık grup, bir süre ürünleri inceledi. Daha sonra gözlerine kestirdikleri oyuncağı gizleyerek götürmeleri anbean güvenlik kameralarına yansıdı. İş yeri sahibinin durumu fark etmesi üzerine güvenlik kameralarına baktığı sırada hırsızlık olayını fark etti. Emniyete giderek şikayetçi olan iş yeri sahibi, bu durumu sosyal medyada paylaşarak diğer esnafın dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu. İş yeri sahibinin hırsızlık anlarının görüntüsünü, “Cumartesi akşamı iş yerimizde hırsızlık oldu. Tüm esnaf arkadaşlar dikkat etsin” notuyla paylaştı.

Sosyal medyada paylaşımının ardından hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen şahısların aldıkları ürünü geri getirerek işyeri sahibine teslim ettiği öğrenildi. Aldıkları ürünü teslim ederken ise durumu fark etmediklerini söyledikleri belirtildi.
Öte yandan, iş yeri sahibinin şikayetini henüz geri çekmediği öğrenildi.

İHA

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