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Görünüşünü değiştirmek isteyenler için denenmesi gereken 2023 güzellik trendleri

10.04.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzellik trendleri her sene değişim gösteriyor. Kaşlardan, saç renklerine, makyaj stillerine kadar değişim gösteren bu trendler görünüşü tamamen değiştirebiliyor. 2023 güzellik trendleri arasında günlük hayatta sıklıkla kullanılan uygulamalar olduğu gibi oldukça şaşırtıcı görünüşler de bulunuyor.

Görünüşünü değiştirmek isteyenler için denenmesi gereken 2023 güzellik trendleri

Görünüşünde modaya ayak uyduran kişiler her sene farklı bir görünüme kavuşabiliyor. Zaman geçtikçe bakılan fotoğraflar eski trendlerin günümüzde de uygulandığını gösteriyor. Bazı trendler oldukça birçok kişi için ilgi çekici ve absürt olsa da bazıları daha bakımlı ve güzel görünüm sağlayabiliyor. Olumlu Bak'ın içeriğinde yer alan 2023 güzellik trendlerine bakıldığında alışılmışın dışında stiller göze çarpıyor.

2023 GÜZELLİK TRENDLERİ

İNCE KAŞLAR

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90'ların popüler güzellik trendi geri döndü, ama bu sefer acayip bir dokunuşla. Şarkıcı Doja Cat gibi, geleneksel ince kaşları çizimler ekleyerek benzersiz bir tasarıma dönüştürdü. Güzellik hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı.

GÜNEŞTEN YANMIŞ BURUN GÖRÜNTÜSÜ

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Şekillendirme becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız, bu tam size göre. Geçen yıldan beri popülarite kazanan burun allık trendi, 2023'te güçlenmeyi vaat ediyor. Güneş yanığı benzeri bir görünüm vermek için burun ucuna allık sürmekten ibaret.

GÖZ TORBASI GÖRÜNÜMÜ

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Doğal güzelliği yüceltme arayışında, takma göz torbaları TikTok'ta bir trend haline geldi. Mor, mavi ve kırmızı göz farı kullanan makyaj bağımlıları, daha doğal ve basit bir görünüm yaratmak için göz torbalarını taklit ediyor.

RETRO SAÇ STİLİ

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Retro ihtişam geri döndü, bu sefer 1960'lar, 1970'ler ve 1980'ler gibi yıllara gönderme yapıyor. Bunu başarmanın ve trendde kalmanın en kolay yolu dramatik bir saç tokasıdır. At kuyruğunuza biraz hacim ve şık, derin bir yan kısım ekleyin.

KAHVERENGİ DUDAK ÇERÇEVESİ

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Bu trendin amacı, dudak kalemi kullanarak dudak hacmi efekti elde etmektir. Bratz görünümünü elde etmeye hazırsanız tek yapmanız gereken en sevdiğiniz koyu kahverengi kalemi alıp ağzınızın kenarlarını dışarı ve hafifçe yukarı doğru çizmeye başlamak. Ardından, dudak kalemini çizilmiş gülümseme çizgilerinize kanat şeklinde bağlayarak dudaklarınızı çizin. En sevdiğiniz dudak parlatıcısıyla karıştırmak ve bitirmek için küçük bir fırça kullanın.

BEBEK KAHKÜLLERİ

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Bebek kahküller kendini ifade etmenin cesur bir yoludur ve sizi 70'lere geri götürecektir. Bu görünümü bir sonraki seviyeye taşımak için istediğiniz kadar kısaltabilir ve biraz ombre rengi ekleyebilirsiniz.

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