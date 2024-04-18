Görür'den duymaya alışkın olmadığımız sözler! Bu kez çok sinirlendi: Utanmıyor musunuz?

6 Şubat saat 04.17'de büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerin acıları daha tazeyken bir yandan da olası büyük İstanbul depremine yönelik uyarılar gelmeye devam ediyor.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından 2023 yılında katıldığı bir programdan kesit paylaşarak uyarılarını sürdürdü. Görür, "Niye deprem diye halkı tedirgin ediyorsun" diyenlere çok sert tepki gösterdi.

"NE KAFASI BUNLAR?"

Deprem bilimci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bu son gönderiyi ocak 2023’de yani depremden önce yapmışım. Şimdi kimi insanlar niye deprem diye halkı tedirgin ediyorsun diyorlar. Ne kafası bunlar" ifadelerini kullandı.

"UTANMIYOR MUSUNUZ?"

Bir kez daha paylaşım yapan Görür, "Ocak 2023’de Aslı Şafak ile yaptığım bu konuşmadan kısa bir süre sonra 50 binden fazla insanımız öldü. Halkı korkutmak diye bir tabir kullanmaya utanmıyor musunuz?" ifadelerine yer verdi.

"YÜZLERCE İNSANIMIZ ÖLMÜŞ OLABİLİR"

Görür hatırlattığı uyarısında şunları söylemişti:

"Yarın uyandığımızda yüzlerce binlerce insanımız ölmüş olabilir. Millet olarak herhangi bir yerde ölümü bekler duruma geldik. ‘Bu işin şakası yok. Deprem lafı sevimsiz, konuşmayalım, korkuyoruz…’ Asıl deprem olduğu zaman yıkılmaktan korkmaz lazım. Bu işi umursamazlık edemeyiz. İstanbul’da beklediğimiz deprem olduğu zaman bizim düşünemeyeceğimiz boyutta insanımızın hayatı tehlikeye giriyor."







