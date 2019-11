GÖRÜŞ - Yeni dünya düzenin ilk kilometre taşı: Barış Pınarı

Suriye siyasetinin gerçek yüzü ortaya serilince, ABD bunu örtmek için başka bir çözüm bulamamış olmalı ki hemen dikkatleri dağıtacak başka bir operasyona el attı. Bölgesel siyasetindeki çöküşü terör örgütü DEAŞ’ın liderini öldürmekle kurtarmaya çalışan ABD, aslında Suriye’de kalmak için kendisine haklı bir neden de bırakmamış oldu. Bundan sonra (Irak’ta olduğu gibi) Suriye’de de bir işgalci güç olarak kalmaya devam edecek olan ABD’nin bu ülkede siyasi istikrara ve çözüme hiçbir katkısı olmayacak. Büyük ihtimalle çözümsüzlüğe katkı sağlayacak olan ABD’nin bundan sonra nasıl bir strateji geliştireceği de dikkatle izlenerek iyi okunması gereken bir mesele.

- Türkiye-Rusya ilişkilerinin yeni seviyesi

Astana süreciyle başlayıp Barış Pınarı harekâtına kadar gelişen Türkiye-Rusya ilişkileri birçok defa kırılma noktasına gelmiş olsa da, çetin pazarlıklarla ve titiz diplomasiyle, sonuçta her iki ülkeye ve bölgenin istikrarına katkı sağlamış görünüyor. İki tarafın farklı görüşlere sahip olması, bu ilişkinin uzun bir süre devam edeceği öngörüsüne izin vermiyordu. Süreç boyunca her iki tarafın basını ve uluslararası ilişkiler uzmanlarının değerlendirmeleri takip edildiğinde, her an dağılacak bir süreç yaşanıyor gibi görünüyordu. İki ülkenin uzmanları da karşılıklı olarak güvensizliği dile getiriyorlardı. İki ülkenin siyasetçileri de birbirlerine fazlasıyla ters açıklamalarıyla bu sürecin hassasiyetini vurguluyorlardı.