Gösterilerin sürdüğü Lübnan'da ekonomik durum kötüye gidiyor

Merkez Bankasının son yıllarda Lübnan yerel para birimini korumak için çok başarılı hamleler yaptığına ancak bunların ciddi maliyetleri olduğuna dikkati çeken Hac, "Lübnan mucizeler yaratan bir ülke ancak tehlikeli bir krizle karşı karşıya ve bu krizi aşması için tüm kesimlerin iş birliği yapması gerekiyor." dedi.

Lübnan'daki Banka Çalışanları Sendikaları Birliği Başkanı George Hac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki ekonomik krizin günden güne kötüleştiğini ve halkın iflasın eşiğine geldiğini söyledi.

Başkent Beyrut, Trablusşam ve diğer bazı bölgelerde yolları kapatan ve işletmelerin önünde gösteriler düzenleyen küçük gruplar, yönetim karşıtı sloganlar atmaya devam ediyor.

Ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı 17 Ekim'de başlayan protestolar, bugün de genel grev ve yolları kapatma şeklinde devam etti. Eylemler nedeniyle ülkede bankacılık ve eğitim faaliyetleri yapılamadı.

Hac, Lübnan ekonomisinin yaşadığı bu en zorlu dönemi aşmak için ülkede siyasi istikrarın bir an önce sağlanması ve finans alanındaki yöneticilere olan güvenin yenilenmesi gerektiğini ifade etti.

İhracatın ithalatı karşılayamadığı Lübnan'da ödemelerde açık verildiğini ve ülkede döviz likiditesi sıkıntısı yaşandığını vurgulayan Hac, "Bu ifadeyi kullanacağım için bağışlayın: Lübnan'daki durumumuz, ölünün kabri başında dans edenlere benziyor." diye konuştu.

- Ekonomiyi etkileyen faktörler

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame de yaptığı basın açıklamasında, Başbakan Saad el-Hariri'nin 2 yıl önce Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında istifasını açıklamasının Lübnan ekonomisini olumsuz etkilendiğini belirtti.

Söz konusu istifanın kamu sektörünün büyüdüğü bir dönemde geldiğini ve 2018'de ciddi anlamda açık verdiklerini hatırlatan Selame, "Aslında 2015'ten itibaren maruz kaldığımız yaptırımlar, Lübnan'a yönelik finans akışını etkiledi." dedi.

Ekonomiyi olumsuz etkileyen durumlardan birinin de hükümet kurma süreçleri dolayısıyla yaşanan uzun süreli boşluklar olduğuna dikkati çeken Selame, genel seçimlerin defalarca ertelenmesi sebebiyle de ciddi boşluklar yaşandığını ifade etti.