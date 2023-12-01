Göz alerjisi neden olur, nasıl geçer? Göz alerjisine ne iyi gelir?

Göz alerjisi birçok kişide görülebilen göz hastalıklarından biri olarak karşımıza çıkar. Gözlerde bazı nedenlerden kaynaklı tahriş meydana gelir. Bu durum karşısında gözler alerjene karşı tepki vermeye başlar. Bu tepki de göz alerjisi olarak tabir edilir. Bu alerji türü bazı durumlarda daha hafif seyrederken bazı durumlarda ise daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Göz alerjisi olunduğunda alanında uzman bir göz doktoruna danışmak önemlidir.

Göz alerjisi neden olur?

Göz alerjisi tıp dilinde konjunktivit ismiyle bilinen ve insanları oldukça rahatsız eden bir problem olarak tanımlanır. Bir başkasına zarar vermeyen herhangi bir alerjen maddesi, bazı kişileri olumsuz olarak etkileyebilir ve göz alerjisinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu tür alerjenlere vücudun bağışıklık sistemi ister istemez tepki vermeye başlar. Bu tepki de gözlerde yaşanan kızarmalar, sulanmalar veya batmalarla kendini göstermektedir.

Kapalı ortamda ya da dışarıdaki bazı alerjenler göz alerjisinin ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir. Ayrıca güneş de gözlerde alerji probleminin yaşanmasına neden olabilecek faktörler arasında bulunur. Göz alerjisine yol açabilecek diğer faktörler ise genel olarak şu şekildedir:

Özellikle bahar döneminde ağaçlardan düşen polenler

Bazı evcil hayvanların tüylerinde bulunan kepekler

Sigara dumanı

Toz partikülleri

Küf sporları

Temizlik eksikliği

Hava kirliliği

Makyaj

Parfüm ve benzeri bazı kozmetik ürünler

Bazı göz damlaları da yan etki yaparak gözlerde alerji sorunun oluşmasına neden olabilir.

Göz alerjisi nasıl geçer?

Göz alerjisi problemi çevrede var olan unsurlara karşı vücudun tepki yani reaksiyon göstermesi neticesinde ortaya çıkan bir durumdur. Göz alerjisi problemini çözmek için buna neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması gerekir. Toz, akarlar, küf, duman, bazı göz rahatsızlıkları bu alerjinin baş göstermesine neden olabilmektedir. Göz alerjisi bazen hafif bir şekilde olabilir ve bazı önlemlerle kısa sürede geçebilir.

Daha uzun süren alerjiler için mutlaka alanında uzman bir göz doktoruna danışılmasında fayda vardır. En doğru tedavi yönteminin doktorlardan tarafından verilmesi son derece önemli bir konudur. Gözde oluşan bu alerji sorununu hafifletmek için uygulanan yöntemler ise genel olarak şunlardır:

Gözdeki sulanma, kızarıklık gibi semptomları hafifletmek için göz damlaları kullanılabilir.

Gözlerde oluşan kızarıklık ve şişliği hafifletmek için soğuk kompres uygulanabilir.

Polen, toz veya duman gibi sorunlardan kaynaklı göz alerjilerinde dışarıdayken gözlük kullanılabilir.

Gözleri her daim temiz tutmak ve hijyene önem vermekte göz alerjisini hafifletme de etkilidir.

Anti alerjik içeriğine sahip suni gözyaşı damlaları kullanılabilir.

Göz alerjisine yol açan unsurların ortadan kaldırılması en iyi çözümdür.

Göz alerjisine ne iyi gelir?

Göz alerjisi sorunu günümüzde birçok kişide görülen rahatsızlıklardan biridir. Bu duruma neden olan unsur ya da unsurları saptayıp ortadan kaldırmak en doğrusudur. Göz alerjisi tedavi edilmediğinde ileri dönemlerde daha farklı problemlere yol açabilir ve gözlerde geri dönüşü olmayan hasarlara sebep olabilir. Göz alerjisine evde ne iyi gelir konusu da yaygın olarak karşımıza çıkan konulardan biridir. Göz alerjisi sorununu hafifletmek için evde yapılabilecek yöntemler genel olarak şöyledir:

Göz alerjisinde ortaya çıkan kaşıntı sorununu en aza indirmek için soğuk uygulama yapılabilir.

Soğuk suyla gözleri yıkamak ve temizlemek alerjisinin hafiflemesinde etkilidir.

Buz torbası göz ve etrafında gezdirilebilir.

Gözde meydana gelen şişlikler için çay poşetleri uygulanabilir.

Tüm bu uygulamalar göz alerjisini hafifletmek için evde uygulanabilen yöntemler arasında yer alır. Ancak göz alerjisinde geçmeyen kızarıklık, artan kızarıklık veya şişlik gibi durumlarda vakit kaybetmeden uzman bir göz hekime danışılması büyük önem taşımaktadır.

Göz alerjisini ne tetikler?

İnsanların birçoğunda göz alerjisi sorunu yaygın olarak görülmektedir. Kimi insanlar mevsimsel geçişlerde ortaya çıkan polen gibi faktörlerden kaynaklı göz alerjisi sorununu yaşarken kimi insanlar ise toz, duman gibi unsurlardan dolayı bu alerji sorununu yaşayabilir. Bazı göz rahatsızlıkları da bu problemin ortaya çıkmasına neden olabilir. Ayrıca göz için kullanılan bazı damlalarda içerisinde bulunan maddelerden birine karşı alerji durumu söz konusuyla göz alerjisi problemi ile karşı karşıya kalınabilir. Göz alerjisini tetikleyen birçok farklı faktör bulunmaktadır.

Bu faktörler arasında toz, duman, parfüm, havanın kirli olması gibi faktörler yer alır. Ayrıca bazı gıdalardan kaynaklı da gözlerde alerjik reaksiyon görülebilmektedir. Alerjiye neden olan asıl sorun bulunmadıkça şikâyetler artabilir. Tedavi edilmediği sürece zaman içerisinde gözlerde hassasiyet, görememe gibi daha ciddi sağlık problemleri de ortaya çıkabilir. Bu yüzden geçmeyen semptomlar yaşandığında uzman bir hekime görünmek ve hekimin önerileri doğrultusunda hareket etmek son derece önemlidir.

Mevsimsel göz alerjisi nasıl geçer?

Gözlerde oluşan alerji sorununa neden olan birçok unsur vardır. Bu unsurlardan biri de mevsimsel geçişlerdir. Özellikle bahar aylarında çok sayıda kişinin gözlerinde sulanma, yaşarma, kızarıklık, kaşıntı gibi belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtilere hapşırma gibi durumlar da eklenebilir. Mevsimsel geçişlerde görülen göz alerjilerinin büyük bir kısmı genellikle geçicidir. Ancak geçici olmasına rağmen önlem alınması gereken bir durumdur.

Alerji problemini hafifleten yöntemler uygulanmadığında ve alerjiye neden olan etkenler ortadan kaldırılmadığında ileri zamanlarda gözlerde kuruluk, iltihaplanma gibi daha ciddi göz sorunları ortaya çıkabilir. Daha da ileri dönemlerde göz kaybına kadar gidebilir. Bu yüzden mevsimsel nedenden kaynaklı yaşanan göz alerjilerinde sebep olan faktörü bulup yok etmek ve alerjiye karşı önem almak büyük önem taşır.

Hangi alerji göze vurur?

Göz bölgesinde en sık görülen alerji problemi mevsimsel geçişlerde ortaya çıkan alerjilerdir. Yaygın olarak bahar aylarında ortaya çıkan bu sorun bazı kişilerde sonbahar döneminde veya yaz aylarında da görülebilir. Göz alerjisi sorunu yaşayan bireylerin soruna sebep olan unsurlardan mümkün olduğunca uzak durması, bu alerji problemini daha hafif atlatmalarında etkilidir.





