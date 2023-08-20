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    4. Göz altı morluklarına son! Göz altlarını süt gibi aydınlatıyor

    Göz altı morluklarına son! Göz altlarını süt gibi aydınlatıyor

    20.08.2023 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Göz altı morlukları sık görülen cilt problemlerinden biridir. Genetik göz altı morluklarına evde müdahale etmek mümkün olmasa da uykusuzluk, stres, zararlı yaşam alışkanlıkları gibi dış faktörlerin sebep olduğu göz altı morluklarını geçirmek için etkili yöntemler bulunuyor. Aydınlık göz altları için mutlaka denemeniz gereken 2 yöntem ve uygulanışı haberimizde.

    Göz altı morlukları cildi olduğundan daha yaşlı ve bitkin gösterebiliyor. Can sıkıcı olan göz altı morluklarından kurtulmak için güzellik merkezlerinde tonlarca para harcamak yerine evde en etkili doğal yöntemlere başvurabilirsiniz. Doğru göz altı bakımı ile de tüm morluklardan kurtulmanız mümkün olabilir.

    GÖZ ALTI MORLUKLARI NEDEN OLUR?

    Göz çevresinde yaşla beraber kalınlığı azalan derinin altındaki orbicularis oculi kası ve kan damarları deri yüzeyine yaklaşmasıyla gözaltı morlukları meydana gelir. Göz altı morluklarının oluşumuna yaygın olarak, genetik, anemi, yorgunluk, yetersiz beslenme, çok uyumak, vücudun susuz kalması, vitamin eksiklikleri, hipotiroidizm ve bazı metabolik sendromlar gibi faktörler neden olur.

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    PATATES

    Göz altı morluklarının giderilmesinde patatesin çeşitli kullanım yöntemleri vardır. Bunlardan biri patatesi çiğ olarak dilimleyip göz çevrenize yerleştirmek ve yaklaşık 20 dakika beklemektir. Bir diğer yöntem de, patatesi rendeledikten sonra, bir tülbent yardımıyla suyunu sıkmak ve bu suyu göz çevresine sürmektir. İçerdiği nişasta ve C vitamini, patatesi göz altı morluklarının tedavisinde faydalı bir besin olarak öne çıkarmaktadır.

    patates

    ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI

    Üzüm çekirdeği yağı, içerdiği vitaminler ve antioksidanlar sayesinde göz altı morluklarının rengini açar. Üzüm çekirdeği yağını, haftada iki üç kere göz çevrenize masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

    üzüm çekirdeği yağı

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