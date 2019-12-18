Göz altı torbalarına mezoterapi uygulaması

Medikal Estetik Hekimi Dr. Seran Göçer, göz altı torbalarına uygulanan mezoterapi işlemi hakkında aydınlatıcı açıklamalarda bulundu. Raffaello, içeriği sayesinde cildin parlaklığını korurken, göz altı torbaları ve halkaları için etkili bir çözüm sunar.
Göz bölgesi yüzde en çok dikkat çeken, kişinin yorgun, yaşlı veya mutsuz bir görünüme sahip olmasında etkili olan ve tüm bu nedenlerden dolayı belki de en çok dikkat edilmesi gereken bölgelerden biridir. Özellikle göz altı torbaları ve bu bölgede ortaya çıkan mor halkalar, yorgun ve yaşlı görünmeye neden olduğu için mutlaka müdahale edilmesi gereken durumlar arasında yer alır.
Göz altı mezoterapisi Raffaello, içeriği sayesinde cildin parlaklığını korurken, göz altı torbaları ve halkaları için etkili bir çözüm sunar. Günümüzde yaşlanma karşıtı medikal estetik uygulamaların belirli bir yaştan sonra yapılmasına dair inanış yıkıldı. Bu inanış yerini erken dönemde önlem almaya ve uzun vadede yaşlanma etkilerini daha kolay bir şekilde ortadan kaldırma fikrine bırakıyor.
25 ila 35 yaş aralığında kullanıldığı zaman uzun vadede çok daha etkili sonuçlar alınmasını sağlayan mezoterapi uygulaması için asla geç kalınmış olmasa da erken yaşta önlem almak her zaman en doğru karar olacaktır.
Özel formülü ile oldukça yüksek etki sağlayan Raffaello’nun içeriğinde gençleşmenin olmazsa olmazı sayılan hyaluronik asit bulunuyor. Hyaluronik asit, bölgenin kaybettiği elastikiyeti ve nem oranının geri kazanmasını sağlıyor. Cildin doğal ışıltısını sağlamak ve göz altında oluşan koyu renkli halkaları yok etmek için de etki gösteren hyaluronik asidin sağladığı etkiye ayrıca formülde yer alan pinus pinaster de önemli bir katkı sağlıyor.
Raffaello içeriğinde yer alan resveratrol, glutatyon, antioksidan kompleksi ve aminoasitler de cilt dokusunda iyileşme de önemli bir rol oynuyor. Tüm bu bileşenler uygulanan bölgede hidrasyon ve doğal ışıltı elde edilmesine yardımcı olur.
Göz altı mezoterapisi Raffaello; kişinin yaşına, bölgesel sorunlarının yoğunluğuna ve derinliğine göre farklı sürelerde uygulanabilir. Genel olarak 4 seans sonunda etkili sonuç verse de iyileşmenin yavaş olabildiği cilt tiplerinde 10 seansa kadar uygulama yapılması gerekebilir.
Seanslar tamamlandıktan sonra 3 ayda 1 ya da 2 kere tamamlayıcı uygulamalar yapılabilir. Yeterli iyileşmenin elde edildiği durumlarda ise uygulamanın sürekliliğini sağlamak için 6 ayda 1 seans yapmak yeterli olacaktır.
Medikal Estetik Hekimi
Dr. Seran Göçer
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