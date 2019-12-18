Göz altı torbalarına mezoterapi uygulaması

Medikal Estetik Hekimi Dr. Seran Göçer, göz altı torbalarına uygulanan mezoterapi işlemi hakkında aydınlatıcı açıklamalarda bulundu. Raffaello, içeriği sayesinde cildin parlaklığını korurken, göz altı torbaları ve halkaları için etkili bir çözüm sunar.

Göz bölgesi yüzde en çok dikkat çeken, kişinin yorgun, yaşlı veya mutsuz bir görünüme sahip olmasında etkili olan ve tüm bu nedenlerden dolayı belki de en çok dikkat edilmesi gereken bölgelerden biridir. Özellikle göz altı torbaları ve bu bölgede ortaya çıkan mor halkalar, yorgun ve yaşlı görünmeye neden olduğu için mutlaka müdahale edilmesi gereken durumlar arasında yer alır.

TEDAVİ İÇİN EN UYGUN ZAMAN: 25-35 YAŞ ARALIĞI

Göz altı mezoterapisi Raffaello, içeriği sayesinde cildin parlaklığını korurken, göz altı torbaları ve halkaları için etkili bir çözüm sunar. Günümüzde yaşlanma karşıtı medikal estetik uygulamaların belirli bir yaştan sonra yapılmasına dair inanış yıkıldı. Bu inanış yerini erken dönemde önlem almaya ve uzun vadede yaşlanma etkilerini daha kolay bir şekilde ortadan kaldırma fikrine bırakıyor.