Kayınvalide sorunları çözümsüz değil! Kayınvalide ve gelin arasında doğru iletişim nasıl kurulur?

İlişkiler karşılıklı sevgi ve saygı içinde ilerlerken dış uyaranlar daima durumu etkileyebiliyor. Ülkemizde bu sorun kayınvalide problemi olarak kendini gösteriyor. Peki bu sorun hangi adımlarla çözülebilir?

SAYGIYI KORUYUN

Kayınvalideniz sevdiğiniz kişinin annesi olduğunu ve annelerin daima değerli olduğunu unutmayın. Bu nedenle daima saygıyı koruyun, sevmek zorunda değilsiniz ama saygı duymak zorundasınız.

ÖN YARGIYI BIRAKIN

İnsanlar bazı kişilere karşı ön yargılı olabiliyor. Kayınvalide de bu kişilerin arasında yer alabiliyor. Karşılık beklemeden atacağınız olumlu bir adım ilişkinizi değiştirebilir ve daha iyiye götürebilir.

ÇÖZÜMCÜL YAKLAŞIN

İstenmeyen bazı durumlar sabrınızı taşırabilir, yaşadığınız olaylarda kendinizi üzerek sorunu daha da büyütebilirsiniz. Çözümcül yaklaşmak, doğru kelimeleri kullanarak kendini ifade etmek her ilişkiyi kurtardığı gibi bu durumu da çözebilir. Sakin olup sağlıklı düşünmek ve sonrasında olumlu hareket etmek sizi sorun yumağından kurtaracaktır.

İÇ İŞLERİNİZİ AYRI TUTUN

Bazı konular çekirdek aile içinde kalmalıdır. Sadece bilinmesi gereken şeyleri paylaşın ve hayatınıza müdahale edilmesini engelleyin. Tavsiye almanın manipüle edilmekten farklı olduğunu daima hatırlayın.