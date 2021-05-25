Kayınvalide sorunları çözümsüz değil! Kayınvalide ve gelin arasında doğru iletişim nasıl kurulur?

İlişkiler karşılıklı sevgi ve saygı içinde ilerlerken dış uyaranlar daima durumu etkileyebiliyor. Ülkemizde bu sorun kayınvalide problemi olarak kendini gösteriyor. Peki bu sorun hangi adımlarla çözülebilir?
Kayınvalideniz sevdiğiniz kişinin annesi olduğunu ve annelerin daima değerli olduğunu unutmayın. Bu nedenle daima saygıyı koruyun, sevmek zorunda değilsiniz ama saygı duymak zorundasınız.
İnsanlar bazı kişilere karşı ön yargılı olabiliyor. Kayınvalide de bu kişilerin arasında yer alabiliyor. Karşılık beklemeden atacağınız olumlu bir adım ilişkinizi değiştirebilir ve daha iyiye götürebilir.
İstenmeyen bazı durumlar sabrınızı taşırabilir, yaşadığınız olaylarda kendinizi üzerek sorunu daha da büyütebilirsiniz. Çözümcül yaklaşmak, doğru kelimeleri kullanarak kendini ifade etmek her ilişkiyi kurtardığı gibi bu durumu da çözebilir. Sakin olup sağlıklı düşünmek ve sonrasında olumlu hareket etmek sizi sorun yumağından kurtaracaktır.
Bazı konular çekirdek aile içinde kalmalıdır. Sadece bilinmesi gereken şeyleri paylaşın ve hayatınıza müdahale edilmesini engelleyin. Tavsiye almanın manipüle edilmekten farklı olduğunu daima hatırlayın.
Kişilerle sık görüşmek belli bir süre sonra aradaki çizgiyi kaldırabilir. Bunun sonucunda da istenmeyen durumlar yaşanabilir. Bu tarz sorunları yaşamamak için herkesin özel alanına saygı duyun ve kendi özel alanınızı da kendiniz belirleyin.
Hediye almak herkesi mutlu eder. Seveceğini düşündüğünüz bir obje veya kıyafet sorunları düzeltmek için bir adım olabilir. İyi ilişkilerin karşılıklı pozitif yaklaşım ile ilerlediğini unutmayın.
Herkesin karakterinin, yaşam tarzının, deneyimlerinin farklı olduğunu unutmayın. Dışarıdan güzel görünen her şeyin farklı bir boyutunun da olduğunu hatırlayın. Her ilişki kendi içinde farklı bir dinamiğe sahiptir ve özeldir.
Kişilerin hayat görüşü, aile bağları veya idealleri sizinkinden farklı olabilir. Ortak paydada buluşulması ve karşılıklı adımların atılması ilişkileri yürütür. Sürekli eleştirilen, yargılanan bireyler günün sonunda agresif ve güvensiz olabilir. Bu nedenle eleştirmeden önce eşinizi anlamaya çalışın, belki size ihtiyacı vardır.
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