HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Göz altındaki metal parçayı 3 yıl sonra mıknatısla fark etti: Sivilce gibiydi

Göz altındaki metal parçayı 3 yıl sonra mıknatısla fark etti: Sivilce gibiydi

07.05.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da elektrik teknisyeni Mehmet Cihangir Göv'ün (33) gözüne, 2018 yılında atölyede çalışırken fırlayan metal parça isabet etti. Kanayan yarasını kendi yaptığı pansumanla geçiren Göv, 3 yıl sonra gözünün altına mıknatıs tutması sonucu parçanın içeriye girdiğini fark etti. Göv'ün göz altına yerleşen parça operasyonla alındı.

Göz altındaki metal parçayı 3 yıl sonra mıknatısla fark etti: Sivilce gibiydi

Evli, 1 çocuk babası elektrik teknisyeni Mehmet Cihangir Göv'ün 2018 yılının Mart ayında atölyede çalışırken fırlayan küçük metal parça, sol gözüne isabet etti. Göv, kanayan yarasına kendisi pansuman yaptıktan sonra işine devam etti. Göv, 3 yıl sonra atölyede arkadaşlarıyla mıknatısın demiri çekme gücünden bahsederken elindeki mıknatısı göz bölgesine götürdü. Bu sırada mıknatısın göz altına yapıştığını fark eden Göv, 3 yıl önceki kazada metal parçanın deri altında kalmış olabileceğini düşünerek hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde tespit edilen metal parça operasyonla alındı.

''MIKNATIS SAYESİNDE ÖĞRENDİM''

Göv, tesadüfen mıknatısı gözünün altına götürdüğünde durumu fark ettiğini anlatarak, "Mıknatıs sayesinde gözümde bir parça olduğunu anladım. Hastaneye gittim ve parça çıkarıldı. Beni o sürede rahatsız eden hiçbir şey yoktu. Sadece orada bir sivilce gibi duruyordu. Daha sonra bunu mıknatıs sayesinde öğrendim. Orada siyah bir uç duruyordu. Mıknatısı tutunca anladım ki orada parça kalmış. Ameliyat kararını almak benim için zor oldu. Ama bunun gözüme ileride olumsuz bir etki yaratabileceğini düşündüğüm için bunu oradan aldırmam gerektiğini düşündüm. Şu anda herhangi bir sıkıntım yok. Ameliyatımı oldum ve o günün akşamında çıktım. Ben bu konuda hassas davranamadım. 'Ufak bir sıyrıktır' diye düşündüm; ama sıyrık değilmiş parça gelip girmiş" dedi.

Screenshot_61

''MIKNATIS CİSMİN YERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR''

Ameliyatı gerçekleştiren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Doç. Dr. Mustafa Köşker, hastanın durumunu anlatarak, "Gözüne metalik bir yabancı cisim kaçmış. Önce herhangi bir şikayeti olmadığı için doktora başvuruda bulunmamış. Ardından 2 yıl sonra kulaktan dolma bilgilerle mıknatısla alt göz kapağındaki metalik yabancı cismin yerini buluyor ve çıkarmamız için bize başvuruda bulunuyor. Biz de bu metalik cismi küçük bir operasyonla çıkardık. Bu şekildeki olaylarda yani mıknatısla yabancı cisimlerin yerlerinin bulunması kesinlikle önerdiğimiz bir uygulama değil. Herhangi bir travma durumunda böyle bir yaklaşım göz içindeki metal yabancı cismin yerini değiştirerek göze zarar verebilir. Dolasıyla böyle bir travma durumunda kendi kendimize müdahale etmek yerine direkt olarak doktora başvurmak daha doğru bir uygulama olacaktır" diye konuştu.

Screenshot_63

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Acısını saklayan Harold' koronavirüse yakalandı'Acısını saklayan Harold' koronavirüse yakalandı
Yaşadığı dehşeti böyle anlattı: Geceleri yatamıyorumYaşadığı dehşeti böyle anlattı: Geceleri yatamıyorum
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çarpıcı iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı 'Başbakan' yapmak istiyor

Çarpıcı iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı 'Başbakan' yapmak istiyor

Yediği cezaya şaşırdı, tepkisi ilginç oldu

Yediği cezaya şaşırdı, tepkisi ilginç oldu

Survivor'dan elendikten sonra flaş itiraflar: Bile bile yapması...

Survivor'dan elendikten sonra flaş itiraflar: Bile bile yapması...

Bireysel Emeklilik Sistemi yönetmeliğinde değişiklik

Bireysel Emeklilik Sistemi yönetmeliğinde değişiklik

CHP'de 'tecavüz' iddiası! Peş peşe açıklamalar

CHP'de 'tecavüz' iddiası! Peş peşe açıklamalar

İmamoğlu'na şimdi de 'düğün soruşturması' mı?

İmamoğlu'na şimdi de 'düğün soruşturması' mı?

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.