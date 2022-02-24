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Göz makyajının vazgeçilmezi eyelinerla harikalar yaratın! Pratik ve etkileyici eyeliner çekme yöntemlerini öğrenmeye ne dersiniz?

23.02.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etkileyici makyajın altın kurallarından biri, jilet gibi bir eyeliner çekmek! Kusursuz bakışların sırrını söylemek kolay olsa da uygulama esnasında aksaklıklar yaşanabiliyor. Kısa bir eyeliner çekmek isterken kaşa doğru uzanan bir çizgiyle karşılaşanlar mı dersiniz, incecik bir dokunuş yapmak isterken smokey eye olanlar mı! İşte tüm bunların önüne geçmenizi sağlayacak birkaç öneri...

Göz makyajının vazgeçilmezi eyelinerla harikalar yaratın! Pratik ve etkileyici eyeliner çekme yöntemlerini öğrenmeye ne dersiniz?

Eyeliner çekmek korkulu rüyanız olmasın. Birkaç küçük tüyo ve alıştırma ile ünlü makyaj sanatçılarını kıskandıracak eyelinerlar çekebilirsiniz. Aniden evden çıkmanız gereken durumlarda ya da uzun uzadıya makyaj yapmak istemediğinizde hatasız bir eyeliner tek başına yeter! Bakışlarınızın derinliğini artırırken çok daha çekici bir görünüme kavuşabilirsiniz. Pratik eyeliner çekme yöntemlerinden birkaçı sizlerle...

1. BANTLA BİR REFERANS ÇİZGİSİ OLUŞTURUN

Klasik ama etkili bir yöntem: Bant! Yara bandı ya da para bandı kullanarak çok daha keskin bir eyeliner çekebilirsiniz.

  • Bandı gözünüzün bittiği noktadan kaş hizasına doğru yapıştırın. Bu sayede eyeliner çok daha düz çekebilirsiniz.

  • Uzunluğunu istediğiniz gibi ayarladıktan sonra bandı çekin. İşte bu kadar kolay!

2. REFERANS NOKTALARI ÇİZİN

  • Göz kapağınızın üzerinde eyelinerın hizasını ayarlamakta zorluk çekiyorsanız kendinize referans noktaları belirleyin.

  • Daha sonra koyduğunuz referans noktalarını birleştirip boyama yapar gibi içini doldurun. Bu aşamada eyelinerı hafif eğik tutmak işinizi kolaylaştırır.

  • Tıpkı çocukluğunuzda yaptığınız nokta birleştirme etkinliği gibi!

3. ARŞA UZANAN EYELİNERLAR!

Eyeliner çekerken en çok hata yapılan nokta kuyruk kısmı. İnanın daha güzel görünmek için saç diplerinize kadar uzanan bir kuyruğa ihtiyacınız yok!

  • Kuyruk kısmı için bitirmek istediğiniz kısma bir nokta koyun ve o noktadan göz kapağınızın ortasına düz bir çizgi çekip doldurun.

  • Unutmayın, badem göz görünümünün anahtarı kısa ve yarım bir eyeliner!

4. KAŞIĞI ULVİ BİR AMAÇ İÇİN KULLANIN!

Kaşıkla eyeliner çekmek kulağa garip gelse de bu yöntem oldukça etkili.

  • Kaşığın sap kısmı yardımıyla kuyruğu, orta kısmı yardımıyla da göz kapağının üzerindeki çizgiyi çekin. Tatlı kaşığı gibi küçük bir kaşık kullanmak işinizi daha da kolaylaştırır.

  • Tek yapmanız gereken kaşığı sabit tutmak ve gözünüze oturmasını sağlamak. İşte hepsi bu kadar!


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