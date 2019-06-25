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Göz tümörüne yakalanan orman işçisinin yardım feryadı

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.06.2019 15:08 | Son Güncelleme

Zonguldak Alaplı ilçesinde yaşayan Fahri Ateş (57) gözünde oluşan dev tümör nedeniyle gözlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Göz tümörüne yakalanan orman işçisinin yardım feryadı

Zonguldak Alaplı ilçesinde yaşayan Fahri Ateş (57) gözünde oluşan dev tümör nedeniyle gözlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Başlarda pek önemsemediği göz tümörünün büyüdüğünü anlatan Ateş, tedavi için uzanacak yardım eli bekliyor.
Alaplı’nın Gümeli beldesi Fındıkağalı Mahallesi’nde yaşayan 57 yaşındaki orman işçisi Fahri Ateş’in gözünde 4 ay önce küçük bir yara çıktı. Başlarda yarayı önemsemeyen ve eczaneden aldığı merhemlerle tedavi olmaya çalışan orman işçisi Fahri Ateş’in gözünde doktorlar tarafından 5 buçuk santimetre çapında tümör olduğu saptandı. Hastalığının tedavisi yapılamayacağı söylenmesi üzerine Ankara Hacettepe Hastanesi’ne gitti.
Ateş, "Ankara’daki hastanede biraz tedavi için yattım. En son gözümdeki şişliği indirebilmek için ilaç tedavisi söylediler. Doktorlar, erken dönemde tedavi edilmediği takdirde hayati tehlikeli olduğunu söylediler. Gözümün tedavisi için çare arıyorum. Yetkililerden yardım istiyorum" diye konuştu.
Fahri Ateş, gözündeki tümörün alınmasının ardından sağlığına kavuşacağı günlerin hayalini kuruyor.

Göz tümörüne yakalanan orman işçisinin yardım feryadı

Göz tümörüne yakalanan orman işçisinin yardım feryadı

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