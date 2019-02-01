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Gözaltı merkezindeki sığınmacı edebiyat ödülü kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 11:50 | Son Güncelleme

İranlı sığınmacı Behrouz Boochani'nin Manus Adası Gözaltı Merkezi'nden gönderdiği kısa mesajlarla yazdığı kitap, Avustralya'da edebiyat ödülüne layık görüldü

MELBOURNE (AA) - Sığınma talebinde bulunmak için geldiği Avustralya'dan Papua Yeni Gine'nin Manus Adası Gözaltı Merkezi'ne götürülen ve orada tutulan İranlı sığınmacı Behrouz Boochani, WhatsApp üzerinden gönderdiği kısa mesajlarla yazdığı kitapla 2019 Edebiyat Ödülü'nü kazandı.

Victoria Eyalet Hükümeti'nin her yıl verdiği toplam 125 bin Avustralya doları (yaklaşık 90 bin ABD doları) değerindeki Victoria Başbakanı Edebiyat ve Kurmaca Dışı Ödülü bu sene, yaklaşık 6 yıldır Papua Yeni Gine'nin Manus Adası Gözaltı Merkezi'nde tutulan Kürt kökenli İranlı sığınmacı gazeteci Behrouz Boochani'ye verildi.

Güney Doğu Asya'dan Avustralya'ya tekneyle geldikten sonra 2013'te yakalanarak götürüldüğü merkezde yaşadıklarını kısa mesaj yoluyla çevirmen Omid Tofighian'a gönderen Boochani, "Dağlardan Başka Dost Yok" adlı kitabının Farsça olarak basılmasını sağladı.

Victoria Başbakanı adına yarışmayı düzenleyen Wheeler Centre, edebiyat ödülüne aday gösterilen yazarlarda aranan "Avustralya vatandaşı olma şartına" rağmen Boochani'ye istisna uygulayarak yarışmaya katılmasını kabul etti.

Jüri Boochani'nin kitabını "basit, açıklamalardan kaçınan, çarpıcı bir sanat eseri ve eleştirel bir teori" olarak niteledi.

Ödülü kazanmasını "insan ve insanlık onuru için bir zafer" olarak değerlendiren Boochani, "Bu sadece bizim için değil, edebiyat ve sanat için de zafer. Bizi asla insan olarak tanımayan sisteme karşı zafer. Bu bizi sayılara indirgeyen bir sisteme karşı bir zafer. Bu güzel bir an." dedi.

Gazetelere yazdığı makalelerin yanı sıra gözaltı merkezinde yaşananlarla ilgili attığı tweetler ve Avustralya'nın sığınmacı politikalarına yönelik yaptığı eleştirilerle de bilinen gazeteci Boochani halen Manus'ta tutuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Behrouz Boochani Dağlardan Başka Dost Yok

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