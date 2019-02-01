Gözaltı merkezindeki sığınmacı edebiyat ödülü kazandı

Victoria Eyalet Hükümeti'nin her yıl verdiği toplam 125 bin Avustralya doları (yaklaşık 90 bin ABD doları) değerindeki Victoria Başbakanı Edebiyat ve Kurmaca Dışı Ödülü bu sene, yaklaşık 6 yıldır Papua Yeni Gine'nin Manus Adası Gözaltı Merkezi'nde tutulan Kürt kökenli İranlı sığınmacı gazeteci Behrouz Boochani'ye verildi.

Jüri Boochani'nin kitabını "basit, açıklamalardan kaçınan, çarpıcı bir sanat eseri ve eleştirel bir teori" olarak niteledi.

Ödülü kazanmasını "insan ve insanlık onuru için bir zafer" olarak değerlendiren Boochani, "Bu sadece bizim için değil, edebiyat ve sanat için de zafer. Bizi asla insan olarak tanımayan sisteme karşı zafer. Bu bizi sayılara indirgeyen bir sisteme karşı bir zafer. Bu güzel bir an." dedi.

Gazetelere yazdığı makalelerin yanı sıra gözaltı merkezinde yaşananlarla ilgili attığı tweetler ve Avustralya'nın sığınmacı politikalarına yönelik yaptığı eleştirilerle de bilinen gazeteci Boochani halen Manus'ta tutuluyor.

