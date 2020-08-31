Göze hoş geldi: WhatsApp Android için sohbete özel duvar kağıdına izin verdi!

WhatsApp en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri. WhatsApp'ın sahibi olan Facebook da bu durumun farkında ve bu yüzden Telegram gibi diğer rakip mesajlaşma uygulamalarıyla arasındaki farkları kapatmaya veya onların bir adım ötesine geçmeye çalışıyor. Bu amaçla yola çıkan WhatsApp,

iOS için WhatsApp beta uygulamasına bir süre önce farklı sohbetlere farklı duvar kağıtları uygulanmasına izin verdi. Ulaşılan bilgilere göre bu özellik, şimdi ise Android kullanıcılarına sunulacak.

WHATSAPP SOHBETLERİ KİŞİSELLEŞECEK

WABetaInfo'nun aktardığı bilgilere göre WhatsApp, 2.20.199.5 sürüm numaralı Android beta sürümünde, farklı sohbetlerde farklı duvar kağıtlarının kullanılmasına imkan tanıdı. Bu sayede WhatsApp kullanıcıları, farklı sohbetlerde farklı duvar kağıtları kullanabilecek ve sohbetleri kendi zevkine göre kişiselleştirebilecek. WhatsApp burada kendi fotoğraflarınızı da kullanmanın önünü açarken, WhatsApp'ın kendi duvar kağıtlarından da yararlanabileceğinizi belirtiyor. Ancak WhatsApp'ın kendi duvar kağıtlarından yararlanmak isteyenler için ufak bir detay var.