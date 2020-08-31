Göze hoş geldi: WhatsApp Android için sohbete özel duvar kağıdına izin verdi!

WhatsApp en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri. WhatsApp'ın sahibi olan Facebook da bu durumun farkında ve bu yüzden Telegram gibi diğer rakip mesajlaşma uygulamalarıyla arasındaki farkları kapatmaya veya onların bir adım ötesine geçmeye çalışıyor. Bu amaçla yola çıkan WhatsApp,
iOS için WhatsApp beta uygulamasına bir süre önce farklı sohbetlere farklı duvar kağıtları uygulanmasına izin verdi. Ulaşılan bilgilere göre bu özellik, şimdi ise Android kullanıcılarına sunulacak.
WABetaInfo'nun aktardığı bilgilere göre WhatsApp, 2.20.199.5 sürüm numaralı Android beta sürümünde, farklı sohbetlerde farklı duvar kağıtlarının kullanılmasına imkan tanıdı. Bu sayede WhatsApp kullanıcıları, farklı sohbetlerde farklı duvar kağıtları kullanabilecek ve sohbetleri kendi zevkine göre kişiselleştirebilecek. WhatsApp burada kendi fotoğraflarınızı da kullanmanın önünü açarken, WhatsApp'ın kendi duvar kağıtlarından da yararlanabileceğinizi belirtiyor. Ancak WhatsApp'ın kendi duvar kağıtlarından yararlanmak isteyenler için ufak bir detay var.
WhatsApp, varsayılan duvar kağıtları için WhatsApp Wallpaper uygulamasının indirilmesini istiyor. Bu uygulamanın en son 2011 yılında güncellendiğini, içerisinde yeni trend duvar kağıtlarının bulunmadığını hatırlatalım.
WhatsApp farklı duvar kağıdı özelliği yukarıda da söylediğimiz gibi iOS betasında bir süredir test ediyordu. Android beta sürümüne de bu özelliğin eklenmesiyle Android kullanıcıları için test süreci başlamış oldu. Testlerin başarıyla tamamlanması durumunda WhatsApp'ın yeni özelliğinin iOS ve Android kararlı sürümlerine eklenmesi bekleniyor.
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