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GÖZLER EMEKLİ MAAŞLARINDA! Emekli maaşı ne zaman açıklanacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

09.05.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşlarının ne kadar olacağı sorusu gündemde yer alıyor. Milyonlarca emekli en düşük emekli maaşının açıklanmasını bekliyor. 2022 yılının ilk 4 ayı için enflasyon rakamları belli oldu. Bununla beraber emekli ve memur maaşları için Temmuz zammı şimdiden yüzde 30'un üzerine yükseldi. İşte en düşük emekli maaşına dair son açıklamalar!

GÖZLER EMEKLİ MAAŞLARINDA! Emekli maaşı ne zaman açıklanacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi emekli maaşı zammına dair çıkan haberleri takip ediyor. En düşük emekli maaşı, 2022 yılında yapılan %66 oranındaki zammın ardından bin 500 liradan 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? sorusu gündemde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama gelmişti. Bakan Bilgin, Temmuz zammı için 1 Mayıs'ı işaret etmişti. İşte, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren en düşük emekli maaşına dair detaylar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2500 LİRAYA YÜKSELDİ

En düşük emekli maaşı yüzde 66 oranında zam almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Ocak ayında en düşük emekli maaşının 1500 liradan 2500 liraya çıkarıldığını açıklamıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Temmuz'da gelecek emekli zammı ile ilgili 1 Mayıs'ta açıklama yapacağının altını çizdi. Ancak 1 Mayıs'ta beklenen açıklama yapılmadı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bakan Bilgin'in En düşük emekli maaşı hakkındaki açıklaması;

"Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Emekli bayram ikramiyesi 27-28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak. Bin 100 liralık ikramiyeyi biz 400 lira artırmış olsaydık bunun tek seferde maliyeti 10 milyar lira olacaktı ve sadece tek seferlik bir uygulama olacaktı. Biz şimdiki düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Bunun biraz üzerinde ama devamlı olan bir düzenleme olacak. Emekli maaşı yıl boyunca yüksek olmuş olacak."

"Memurlara yüzde 30 buçuk oranında zam yapıldı. Memur maaşlarına toplamda % 28 oranında bir artış uygulandı. Memurların toplu sözleşme zammını da yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık."

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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