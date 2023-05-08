Gözler o tarihe çevrildi! Kadirov sosyal medyadan paylaştı: 'Hazırız'

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş Bahmut'ta kilitlendi. Kentte aylardır Rus ve Ukraynalı güçler savaşıyor. Uzun süredir çatışma üstünlüğü Rus güçlerindeydi ama Ukrayna vazgeçmedi, karşı taarruz için hazırlıklara başladı.

FOSFOR BOMBASI İDDİASI

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri, 'mermimiz kalmadı' çıkışı sonrasında fosfor iddiası Ukrayna tarafından servis edilen bir görüntüyle duyuruldu. Ukrayna Savunma Bakanlığı da o saldırıya dair açıklama yaptı. Rus ordusunun Bahmut'un boş alanlarına fosfor bombası yağdırdığını öne sürdü. Rusya ise savaşın başından bu yana Ukrayna'yı beyaz fosfor kullanmakla suçluyor.

Wagner liderinin mühimmat yetersizliğini öne sürüp 10 Mayıs'ta Bahmut'tan çekileceğiz açıklaması sonrası CNN'e konuşan bir Ukrayna askeri yetkilisi o çıkış için tamamen 'blöf' dedi. Öyle ki bölgedeki birliklere göre Ruslar, kentteki mevzilere günde 20 binden fazla top atışı gerçekleştiriyor.

WAGNER LİDERİ

KADİROV'DAN 'HAZIRIZ' MESAJI

Wagner lideri, bölgeyi Çeçen güçlerine teslim etmeyi de önermişti. Kadirov'dan ise yanıt gecikmedi. Çeçen lider Kadirov, sosyal medyadan askerlerinin Bahmut'ta göre almaya hazır olduğunu söyleyerek Putin'e çağrıda bulundu.

