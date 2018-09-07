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Gözler Tahran'daki üçlü zirvede

DÜNYA HABERLERİ  | 07.09.2018 05:01 | Son Güncelleme

Dünyanın gözü bugün Tahran'da düzenlenecek üçlü zirvede. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye'deki son durumu ele alacak. Gündem İdlib'e olası operasyon.

Gözler Tahran'daki üçlü zirvede

Suriye'nin geleceği cuma günü Tahran'da düzenlenecek üçlü zirvede ele alınacak.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ev sahipliğinde düzenlenecek zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katılacak. Zirve 3 liderin son 1 yıl içindeki üçüncü buluşması olacak.

Zirvenin ana gündem maddesi ise hiç şüphesiz muhalif grupların son kalesi olan İdlib ve kente düzenlenmesi planlanan operasyon. İdlib ele geçirilirse Esad rejimi muhalifler karşısındaki zaferini ilan etmiş olacak.

Zirvede Rusya Lideri Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbaşa bir görüşme yapabileceği konuşuluyor.

Rus medyasında zirvenin en önemli kısmının bu görüşme olacağı yönünde yorumlar yapılıyor.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada "İkincisi geçtiğimiz nisan ayında ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleşmiş olan üçlü zirvenin ardından meydana gelen gelişmelerin değerlendirilmesi ve ileriye yönelik atılabilecek adımlarin tespit edilmesi hedeflenmektedir." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşmeler gerçekleştireceği de bildirildi.

Liderlerin zirvede İdlib'le ilgili yol haritasına son şeklini vermesi planlanıyor.

Operasyonun kapsamı ve ne şekilde yapılacağının bu zirve sonrası netlik kazanacağı belirtiliyor.


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İRAN Tahran üçlü zirve Türkiye Rusya Cumhurbaşkanı Erdoğan putin İdlib Suriye ruhani

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