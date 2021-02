Gözler üzerinizde olacak... Göz makyajıyla gözleri öne çıkarmanın yollarını adım adım anlattık!

Gözlerinizi öne çıkarmanın en iyi yolları konusunda kafanızın karışmasının kolay olduğunu biliyoruz, bu nedenle göz şekliniz ne olursa olsun tüm bu göz kalemlerini, maskaraları ve gölgeleri tam olarak nasıl kullanacağınızı göstermek için kılavuz hazırladık.

İŞE MAKYAJ FIRÇALARIYLA BAŞLAYIN

Düzgün, hassas ve hijyenik makyaj uygulaması için birkaç iyi kozmetik fırçasına yatırım yapın. Kapağa temel bir göz farı uygulayın. Göz farı fırçanızı kullanarak göz kapağınıza baz uygulayın. Kahverengi gözleriniz varsa, ışıltılı baz seçebilirsiniz.

GÖZ KIVRIMINA KOYU RENK UYGULAYIN

Koyu renkler ışığı çeker, bu nedenle göz kıvrımına daha koyu bir gölge tonu yerleştirmek, tam doğru noktaya derinlik ve boyut ekleyerek gözlerinizi öne çıkarır.

Bununla birlikte günlük makyajda far rengi seçimi günün anlam ve önemine göre değişir. Kullanılan farın pigmentasyonları bilinmiyorsa far bazı kullanılmalıdır. Bazı far bazlarını parmak, bazılarını fırçayla uygulamak uygundur. Far bazını sürdükten sonra bir süre beklenmelidir. Aksi halde katmanlı bir görüntü oluşur. Günlük makyaj için doğal renkler tercih edilebilir.