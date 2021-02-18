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Gözler üzerinizde olacak... Göz makyajıyla gözleri öne çıkarmanın yollarını adım adım anlattık!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 18.02.2021 07:41 | Son Güncelleme:
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Görünüşe göre bazı kadınlar on dakika içinde güzel, dumanlı göz makyajı yapabilirken, kimisi göz kalemi bile süremediğini söylüyor. Hiç şüphe yok ki, göz makyajı uygulamak pratik, doğru ürünler ve en önemlisi sabır gerektiren kazanılmış bir beceri! Herkesin "mükemmel" göz makyajı görünümünü oluşturduğu konusunda farklı fikirleri olsa da, sizi doğru başlangıca götürecek bazı yollar bulduk.

Gözlerinizi öne çıkarmanın en iyi yolları konusunda kafanızın karışmasının kolay olduğunu biliyoruz, bu nedenle göz şekliniz ne olursa olsun tüm bu göz kalemlerini, maskaraları ve gölgeleri tam olarak nasıl kullanacağınızı göstermek için kılavuz hazırladık.

İŞE MAKYAJ FIRÇALARIYLA BAŞLAYIN

Düzgün, hassas ve hijyenik makyaj uygulaması için birkaç iyi kozmetik fırçasına yatırım yapın. Kapağa temel bir göz farı uygulayın. Göz farı fırçanızı kullanarak göz kapağınıza baz uygulayın. Kahverengi gözleriniz varsa, ışıltılı baz seçebilirsiniz.

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GÖZ KIVRIMINA KOYU RENK UYGULAYIN

Koyu renkler ışığı çeker, bu nedenle göz kıvrımına daha koyu bir gölge tonu yerleştirmek, tam doğru noktaya derinlik ve boyut ekleyerek gözlerinizi öne çıkarır.

Bununla birlikte günlük makyajda far rengi seçimi günün anlam ve önemine göre değişir. Kullanılan farın pigmentasyonları bilinmiyorsa far bazı kullanılmalıdır. Bazı far bazlarını parmak, bazılarını fırçayla uygulamak uygundur. Far bazını sürdükten sonra bir süre beklenmelidir. Aksi halde katmanlı bir görüntü oluşur. Günlük makyaj için doğal renkler tercih edilebilir.

Göz kapağına, ten rengine uygun olan az miktarda far uygulanır. Ürün iyice dağıtılır, göz kapağında tek renkli bir görüntü elde edilir. Diğer renk göz kenarlarından uygulanmaya başlanır. İkinci renk ise kaş kemiği denen bölgeye uygulanır.

Renk geçişlerinin birbiriyle karışması gerektiği için doğal kılları olan bir fırça kullanılır. Kaş altının belirgin olması için az miktarda aydınlatıcı bir renk seçilebilir. Büyün renk uygulamaları bittikten sonra, son karıştırma işlemi de fırça yardımıyla yapılır.

GÜNLÜK MAKYAJDA GÖZ KALEMİ NASIL KULLANILIR?

Günlük makyajda tercihe göre göz kalemi kullanılabilir. Göz kalemi kirpikleri daha dolgun göstermek için kullanılıyorsa kaşı biraz kaldırarak iç bölgeye göz kalemi uygulanabilir. Gözü küçük göstermek için gözün altına iç kısmına göz kalemi uygulanabilir. Günlük makyajı tamamlayıcı olarak kullanılacaksa, gözün altına orta bölümüne kadar uygulama yapılabilir.
Göz kalemi seçiminde kıyafet, göz rengi ya da kontrast yaratacak bir renk seçilebilir. Bu kişisel tercihe bağlıdır, önemli olan uygulamayı doğru yapmaktır.

Uygulanan göz kalemini pamuk yardımıyla biraz dağıtabilir, keskinliğini alabilirsiniz. Bu da göz kaleminin far gibi görünmesini de sağlayacaktır.

GÜNLÜK MAKYAJDA KAŞ NASIL BOYANIR?

Günlük makyajda en önemli noktalardan biri kaşlara hacim verilmesi, böylece doğal ve etkili bakışlar oluşturulmasıdır.
Bunun için kaş boyası, kaş fırçası ve boyama için kaş fırçası gerekir.
Boyama işleminde kaşlar önce kaş fırçasıyla aşağıdan yukarıya değil, yukarıdan aşağıya fırçalanır. Çünkü kaşları boyarken yapılan en büyük hatalardan biri kaşın olmadığı bir yerde ve kaşa uyumsuz bir renkte çizgi çekmek, kaşı doğallıktan uzaklaştırmaktır.

Kaşın en üst noktalarını görebilmek için kaşın en üst noktasını görmek gerekir, yani kaş boyasının yaptığı darbe en yüksek olabileceği nokta görünmelidir. Kaşları boyama işlemine ortadan başlanmalıdır. Kaşın ucunu çok az uzatmak yeterli olacaktır.
Kaş boyarken kaş kalemi de kullanılabilir ama önemli olan doğal günlük makyajda kaş rengiyle aynı rengi kullanmaktır.

Kaşın alt kısımlarını boyarken de aşağıdan yukarı fırçalanır, boş olan noktalar hafif boyayla doldurulur.
Fırçada son olarak kalan çok az boya da kaşın başlangıç noktasındaki boşlukları kapatmak için hafifçe kullanılır.

GÜNLÜK MAKYAJDA RİMEL NASIL SÜRÜLÜR?

Günlük makyajın olmazsa olmaz uygulamalarından biri rimeldir. Kirpiklere hacim vermek için biraz daha kalın fırçalar tercih edilebilir. Rimeli biraz aşağıya, biraz yukarıya ve zikzak hareketlerle uygulamakta yarar vardır.

Rimel sürerken fırçayı sık sık rimel kabına batırıp çıkartmak rimel fırçasının bozulmasına sebep olur. Birbirine yapışık olmayan kirpikler daha doğal görünür. Üst kirpiklerden sonra alt kirpikleri boyarken tekrar fırçaya boya almaya gerek yoktur, göz altına leke bırakıp yapışmaması için fırçada kalan boyayla alt kirpikler boyanmalıdır.

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