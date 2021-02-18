Gözler üzerinizde olacak... Göz makyajıyla gözleri öne çıkarmanın yollarını adım adım anlattık!

Gözlerinizi öne çıkarmanın en iyi yolları konusunda kafanızın karışmasının kolay olduğunu biliyoruz, bu nedenle göz şekliniz ne olursa olsun tüm bu göz kalemlerini, maskaraları ve gölgeleri tam olarak nasıl kullanacağınızı göstermek için kılavuz hazırladık. İŞE MAKYAJ FIRÇALARIYLA BAŞLAYIN Düzgün, hassas ve hijyenik makyaj uygulaması için birkaç iyi kozmetik fırçasına yatırım yapın. Kapağa temel bir göz farı uygulayın. Göz farı fırçanızı kullanarak göz kapağınıza baz uygulayın. Kahverengi gözleriniz varsa, ışıltılı baz seçebilirsiniz. GÖZ KIVRIMINA KOYU RENK UYGULAYIN Koyu renkler ışığı çeker, bu nedenle göz kıvrımına daha koyu bir gölge tonu yerleştirmek, tam doğru noktaya derinlik ve boyut ekleyerek gözlerinizi öne çıkarır. Bununla birlikte günlük makyajda far rengi seçimi günün anlam ve önemine göre değişir. Kullanılan farın pigmentasyonları bilinmiyorsa far bazı kullanılmalıdır. Bazı far bazlarını parmak, bazılarını fırçayla uygulamak uygundur. Far bazını sürdükten sonra bir süre beklenmelidir. Aksi halde katmanlı bir görüntü oluşur. Günlük makyaj için doğal renkler tercih edilebilir.

Göz kapağına, ten rengine uygun olan az miktarda far uygulanır. Ürün iyice dağıtılır, göz kapağında tek renkli bir görüntü elde edilir. Diğer renk göz kenarlarından uygulanmaya başlanır. İkinci renk ise kaş kemiği denen bölgeye uygulanır. Renk geçişlerinin birbiriyle karışması gerektiği için doğal kılları olan bir fırça kullanılır. Kaş altının belirgin olması için az miktarda aydınlatıcı bir renk seçilebilir. Büyün renk uygulamaları bittikten sonra, son karıştırma işlemi de fırça yardımıyla yapılır. GÜNLÜK MAKYAJDA GÖZ KALEMİ NASIL KULLANILIR? Günlük makyajda tercihe göre göz kalemi kullanılabilir. Göz kalemi kirpikleri daha dolgun göstermek için kullanılıyorsa kaşı biraz kaldırarak iç bölgeye göz kalemi uygulanabilir. Gözü küçük göstermek için gözün altına iç kısmına göz kalemi uygulanabilir. Günlük makyajı tamamlayıcı olarak kullanılacaksa, gözün altına orta bölümüne kadar uygulama yapılabilir.

Göz kalemi seçiminde kıyafet, göz rengi ya da kontrast yaratacak bir renk seçilebilir. Bu kişisel tercihe bağlıdır, önemli olan uygulamayı doğru yapmaktır.