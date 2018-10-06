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Gözler yarına çevrildi! Erdoğan canlı yayında açıklayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2018 21:58 | Son Güncelleme

Kızılcahamam'da gerçekleştirilen AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısını takip eden gazetecilerin çadırını ziyaret eden AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hem toplantı hakkında basın mensuplarına bilgiler verdi hem de onların sorularını yanıtladı. Çelik açıklamalarında, "Yarın Cumhurbaşkanımız da konuşacak. Basına açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli açıklamalar yapacak." bilgisini de verdi.

Gözler yarına çevrildi! Erdoğan canlı yayında açıklayacak

AK Parti Kızılcahamam Kampı başladı. Sözcü Ömer Çelik kamptaki çalışmalar konusunda basına bilgilendirmede bulundu.

'ÇOK ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPACAK'

Çelik, yarının programına değindi, "Yarın Cumhurbaşkanımız da konuşacak. Basına açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli açıklamalar yapacak" dedi.

Çelik, Suudi gazetecinin kaybolmasına ilişkin de hassasiyetin en üst seviyede olduğunu söyledi.

Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

"AK Partili olmak, aday adaylarının tutumlarının nasıl olması gerektiğine dair hatırlatmalar yapılmıştır. Bu konuda müsamaha göstermiyoruz. Mahir Ünal Bey, çeşitli kampanyalarla ilgili bilgi verdi. AK Parti'nin kampanya hafızası konusunda bilgiler verildi. Naci Bostancı, TBMM'deki değerlendirmeler konusunda bilgi vermiştir. AK Parti yeni dönemde çok büyük misyon üstlenmiştir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişler Bakanı Çavuşoğlu tarafından güvenlik konusunda sunum yapılmıştır. Terörle mücadele ve uyuşturucu ile mücadele konusunun üzerinde bizzat duruldu. Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu oturuma bizzat başkanlık etti. Yarın da sunumlar olacak. Yarın Maliye Bakanımız yeni ekonomi planı konusunda bilgilendirmeler yapacak. Yarın Cumhurbaşkanımız da konuşacak. Basına açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli açıklamalar yapacak."

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Ömer Çelik ak parti Kızılcahamam AK Parti Kızılcahamam Kampı

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