HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Gözlerde ortaya çıkan ölümcül risk belirtisi! Hemen doktora başvurun

Gözlerde ortaya çıkan ölümcül risk belirtisi! Hemen doktora başvurun

01.06.2023 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hastalıkların belirtilerine karşı bilinçli olmamak hastalığın ilerlemesine ve çok daha ciddi sonuçlara neden olabiliyor. Yüksek tansiyon da belirti vermeden ilerleyen ve tedavi edilmezse kalp krizi, felç gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açan hastalıklardan. Uzmanlar yüksek tansiyonun gözde ortaya çıkan ciddi riski hakkında bilinçli olmanız gerektiğini belirtiyor.

Gözlerde ortaya çıkan ölümcül risk belirtisi! Hemen doktora başvurun

Yüksek tansiyon olarak bilinen hipertansiyon hastası olan birçok kişi bu hastalığa sahip olduğunun farkında değil. Yüksek tansiyon hastalığı için düzenli olarak kontrol edilmek gerekiyor. Uzmanlar müdahale edilmeyen yüksek tansiyon hastalığının felç, kalp krizi ve ölüme yol açabileceğini belirtiyor. Dr. Felix, hipertansiyonun gözlerdeki kan damarlarına zarar verdiği konusunda uyararak riskli belirtiyi açıkladı.

BU KİŞİLERİN RİSKİ DAHA FAZLA

Yeni Proje - 2023-06-01T161844.353

Gözlerin kırmızı görünmesi, kanamaya, bulanık görmeye ve hatta görme yetisini kaybetmesine neden olabilir. Yüksek tansiyonu olan diyabet hastaları, retinopati olarak bilinen durum açısından en fazla risk altındadır. Dr. Felix, "Bazen insanlar yüksek tansiyondan muzdarip olduklarının farkında değiller" dedi.

KIZARIKLIĞA VE BULANIK GÖRÜŞE NEDEN OLABİLİR

Yeni Proje - 2023-06-01T161813.563

“Zaman zaman bir kişinin kan basıncı, altta yatan bir durum nedeniyle aniden yükselebilir. Bu tür koşullar altında, belirti ve semptomları doğru bir şekilde bilmek, bir kişinin acil tıbbi yardım almasına yardımcı olabilir. Gözün arkasındaki optik sinir, kan basıncından etkilenebilir. Yüksek tansiyon, optik sinirle ilgili sorunlara neden olarak bulanık görüşe veya gözlerde kızarıklığa neden olabilir.”

YÜKSEK TANSİYON BELİRTİLERİ

Diğer yüksek tansiyon semptomları arasında göğüs ağrısı, baş ağrıları veya nefes darlığı hissi bulunurken, sürekli burun kanamaları da hipertansiyonun bir uyarı işareti olabilir. Burundaki kan damarlarının şişmesine ve sonunda patlamasına neden olarak burun kanamalarına neden olur.

YÜKSEK TANSİYONA NEDEN OLAN ETKİLER

Yeni Proje - 2023-06-01T161950.214

Sağlıksız yiyecekler yemek, özellikle çok fazla tuz tüketmek, fazla kilolu olmak ve yeterince egzersiz yapmamak yüksek tansiyona neden olabilir. Ayrıca yeterince uyumamak da risk yaratabilir.

Yeni Proje - 2023-06-01T161902.761

Herkes günde altı gramdan az tuz yemeyi hedeflemelidir - bu ölçü yaklaşık bir çay kaşığına eşdeğerdir - ve 40 yaşın üzerindeki tüm yetişkinlerin en az beş yılda bir tansiyonlarını kontrol etmeleri önerilir.

gfhfgjgk_720

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kalp sağlığı için asla yenmemesi gereken yiyeceklerKalp sağlığı için asla yenmemesi gereken yiyecekler
Demirtaş kararını duyurdu: "Aktif politikayı bırakıyorum"Demirtaş kararını duyurdu: "Aktif politikayı bırakıyorum"
İmamoğlu'nun cezası onandı mı? İddialar sonrası açıklamaİmamoğlu'nun cezası onandı mı? İddialar sonrası açıklama
Anahtar Kelimeler:
diyabet felç hipertansiyon kalp krizi yüksek tansiyon Göz tuz ölüm uzman

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den memur, emekli ve asgari ücret zammı açıklaması

AK Parti'den memur, emekli ve asgari ücret zammı açıklaması

Kur korumalı mevduat için yeni karar

Kur korumalı mevduat için yeni karar

Sinan Oğan için iki senaryo!

Sinan Oğan için iki senaryo!

Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti! İstifa edecek mi? Açıklama geldi

Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti! İstifa edecek mi? Açıklama geldi

'İYİ Parti'nin ısrarı...' DEVA Partisi'nden dikkat çeken sözler

'İYİ Parti'nin ısrarı...' DEVA Partisi'nden dikkat çeken sözler

İYİ Partili isimden canlı yayında dikkat çeken açıklamalar! '28 Mayıs itibarıyla Millet İttifak'ı bitmiştir'

İYİ Partili isimden canlı yayında dikkat çeken açıklamalar! '28 Mayıs itibarıyla Millet İttifak'ı bitmiştir'

İlginizi Çekebilir

“Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

“Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

Öğretmen ve 13 yaşındaki öğrencisinin ilişkisini “oyuncaklar” ele verdi

Öğretmen ve 13 yaşındaki öğrencisinin ilişkisini “oyuncaklar” ele verdi

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Göğüsleri yasal sınıra dayandı! “Manuel olarak söndürüldü”

Göğüsleri yasal sınıra dayandı! “Manuel olarak söndürüldü”

Korkunç infaz! Cinsel organı kesilip bedeni parçalandı... Yetmedi yakıldı

Korkunç infaz! Cinsel organı kesilip bedeni parçalandı... Yetmedi yakıldı

Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Arayış dizisinin fragmanı yayınlandı

Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Arayış dizisinin fragmanı yayınlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.