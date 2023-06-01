Gözlerde ortaya çıkan ölümcül risk belirtisi! Hemen doktora başvurun

Yüksek tansiyon olarak bilinen hipertansiyon hastası olan birçok kişi bu hastalığa sahip olduğunun farkında değil. Yüksek tansiyon hastalığı için düzenli olarak kontrol edilmek gerekiyor. Uzmanlar müdahale edilmeyen yüksek tansiyon hastalığının felç, kalp krizi ve ölüme yol açabileceğini belirtiyor. Dr. Felix, hipertansiyonun gözlerdeki kan damarlarına zarar verdiği konusunda uyararak riskli belirtiyi açıkladı.

BU KİŞİLERİN RİSKİ DAHA FAZLA

Gözlerin kırmızı görünmesi, kanamaya, bulanık görmeye ve hatta görme yetisini kaybetmesine neden olabilir. Yüksek tansiyonu olan diyabet hastaları, retinopati olarak bilinen durum açısından en fazla risk altındadır. Dr. Felix, "Bazen insanlar yüksek tansiyondan muzdarip olduklarının farkında değiller" dedi.

KIZARIKLIĞA VE BULANIK GÖRÜŞE NEDEN OLABİLİR

“Zaman zaman bir kişinin kan basıncı, altta yatan bir durum nedeniyle aniden yükselebilir. Bu tür koşullar altında, belirti ve semptomları doğru bir şekilde bilmek, bir kişinin acil tıbbi yardım almasına yardımcı olabilir. Gözün arkasındaki optik sinir, kan basıncından etkilenebilir. Yüksek tansiyon, optik sinirle ilgili sorunlara neden olarak bulanık görüşe veya gözlerde kızarıklığa neden olabilir.”

YÜKSEK TANSİYON BELİRTİLERİ

Diğer yüksek tansiyon semptomları arasında göğüs ağrısı, baş ağrıları veya nefes darlığı hissi bulunurken, sürekli burun kanamaları da hipertansiyonun bir uyarı işareti olabilir. Burundaki kan damarlarının şişmesine ve sonunda patlamasına neden olarak burun kanamalarına neden olur.

YÜKSEK TANSİYONA NEDEN OLAN ETKİLER

Sağlıksız yiyecekler yemek, özellikle çok fazla tuz tüketmek, fazla kilolu olmak ve yeterince egzersiz yapmamak yüksek tansiyona neden olabilir. Ayrıca yeterince uyumamak da risk yaratabilir.

Herkes günde altı gramdan az tuz yemeyi hedeflemelidir - bu ölçü yaklaşık bir çay kaşığına eşdeğerdir - ve 40 yaşın üzerindeki tüm yetişkinlerin en az beş yılda bir tansiyonlarını kontrol etmeleri önerilir.





